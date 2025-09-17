< sekcia Zahraničie
Denník: Japonsko neuzná Palestínsky štát pre blízke vzťahy s USA
Denník Asahi uviedol, že japonský premiér Šigeru Išiba sa zrejme nezúčastní na VZ OSN 22. septembra.
Autor TASR
Tokio 17. septembra (TASR) - Japonsko nateraz neuzná Palestínsky štát najmä pre blízke vzťahy so Spojenými štátmi a Izraelom, napísal v stredu denník Asahi s odvolaním sa na vládne zdroje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Spravodajský web Kyodo News minulý týždeň priniesol informáciu, že Spojené štáty prostredníctvom niekoľkých diplomatických kanálov nabádali Japonsko vzdať sa myšlienky uznať Palestínsky štát, zatiaľ čo francúzsky minister zahraničia Jean-Noël Barrot naliehal na svojho rezortného partnera Takešiho Iwaju, aby tak spravili.
„Japonsko komplexne posudzuje problematiku uznania palestínskej štátnosti vrátane vhodného načasovania a podmienok,“ vyhlásil Iwaja v utorok na tlačovej konferencií. Vládny hovorca Jošimasa Hajaši zopakoval rovnaké vyhlásenie v stredu pri otázke ohľadom informácií denníka Asahi.
Napriek tomu Hajaši vyjadril „vážny pocit krízy“ v súvislosti s pozemnou izraelskou ofenzívou do mesta Gaza a dodal, že „samotné základy dvojštátneho riešenia by sa mohli zrútiť“. Izrael preto vyzval „podniknúť zásadné kroky na čo najskoršie ukončenie vážnej humanitárnej krízy vrátane hladomoru“.
Niekoľko krajín vrátane Spojeného kráľovstva, Francúzska, Kanady či Austrálie vyhlásili, že Palestínsky štát plánujú uznať tento mesiac na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku.
Japonsko na piatkovom Valnom zhromaždení OSN hlasovalo za prijatie tzv. newyorskej deklarácie, ktorá podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu bez účasti militantného hnutia Hamas.
Denník Asahi uviedol, že japonský premiér Šigeru Išiba sa zrejme nezúčastní na VZ OSN 22. septembra. V rámci krajín skupiny G7, ktorej členom je aj Japonsko, označili za „kontraproduktívne“ uznanie Palestínskeho štátu aj nemeckí a talianski predstavitelia.
