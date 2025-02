Paríž môže podľa médií nasadiť jadrové sily v Nemecku

Paríž/Berlín/Washington 25. februára (TASR) - Francúzsko je pripravené nasadiť svoje stíhačky nesúce jadrové zbrane do Nemecka na ochranu Európy v prípade, že sa Spojené štáty rozhodnú z kontinentu stiahnuť svoje sily. Informoval o tom v utorok britský denník The Telegraf s odvolaním sa na nemenované zdroje, píše TASR.



Spojené štáty dlhodobo garantujú bezpečnosť Európy arzenálom približne 100 jadrových zbraní, z ktorých mnoho je umiestnených na americkej vojenskej základni v Nemecku.



Súčasná americká administratíva pod vedením prezidenta Donalda Trumpa však tlačí na Európu, aby posilnila svoju vlastnú obranu, a zároveň hrozí, že by mohla americkú vojenskú prítomnosť na kontinente prehodnotiť aj vzhľadom na svoje priority v azíjsko-tichomorskom regióne a na hraniciach s Mexikom, informovala minulý týždeň stanica NBC News.



Podľa nej americký minister obrany Pete Hegseth povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému na stretnutí za zatvorenými dverami, že USA môžu z Európy stiahnuť značný počet svojich vojakov. Túto informáciu pre NBC potvrdilo päť amerických predstaviteľov a jeden činiteľ, ktorý sa osobne zúčastnil na schôdzke oboch strán.



Pravdepodobný budúci nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorého konzervatívny blok CDU/CSU zvíťazil vo víkendových voľbách do Spolkového snemu, v piatok varoval, že Európa sa musí pripraviť aj na možnosť, že Trump už nebude bezpodmienečne dodržiavať záväzok NATO v oblasti kolektívnej obrany.



Je preto podľa Merza dôležité, aby sa Európa snažila zabezpečiť, že bude schopná brániť kontinent sama. Líder nemeckých konzervatívcov prisľúbil, že bude rokovať s Francúzskom i Britániou, aby rozšírili svoju jadrovú ochranu aj na Nemecko.



Rozhovory o európskom odstrašujúcom prostriedku pre Nemecko sa zatiaľ nezačali, poznamenali pre britské noviny nemecké diplomatické zdroje s tým, že Merz je momentálne zapojený do rokovaní o zostavení koaličnej vlády.



"Chápem to tak, že na strane CDU sa uvažuje spôsobom, že potrebujeme jadrový dáždnik, chceme sa k tomu vyjadriť, mali by sme byť pripravení o tom hovoriť a sme ochotní za to zaplatiť," povedal jeden z citovaných diplomatov. Súčasne ale upozornil, že Berlín takúto žiadosť pravdepodobne oficiálne nepredloží, pokiaľ Američania nestiahnu svoje jadrové zbrane z Nemecka.



Nemenovaný francúzsky predstaviteľ i nemeckí diplomati pre The Telegraf uviedli, že umiestnenie francúzskych stíhačiek s jadrovými zbraňami v Nemecku by vyslalo silný odkaz Rusku a zároveň mohlo vyvinúť tlak na britského premiéra Keira Starmera, aby podnikol rovnaký krok ako Paríž a dokázal, že to s prispievaním k európskej bezpečnosti myslí vážne.



Francúzsky arzenál podľa predpokladov obsahuje približne 300 jadrových zbraní a britský jadrový program Trident pozostáva zo štyroch ponoriek triedy Vanguard, z ktorých každá môže niesť až 16 bojových hlavíc.



Francúzske prostriedky jadrového odstrašenia sú v súčasnosti nezávislé od Severoatlantickej aliancie, zatiaľ čo tie britské tvoria kľúčovú súčasť obrannej stratégie NATO, poznamenal The Telegraph.



Starmer sa v otázke riešenia vojny na Ukrajine postavil skôr na stranu európskych lídrov než na stranu Trumpa a chce s Európskou úniou uzavrieť bezpečnostný a obranný pakt.