Denník TOI: Nie je jasné, či rukojemníci Hamasu dostali sľúbené lieky

Jeruzalem 5. februára (TASR) - Ani tri týždne po oznámení, že izraelskí rukojemníci zavlečení do Pásma Gazy dostanú potrebné lieky, ich príbuzní nevedia, či sa tak naozaj stalo.



Správu o tom nemá ani Fórum rukojemníkov a rodín nezvestných a zrejme ani úrad izraelského premiéra, pretože denníku The Times of Israel (TOI) neposkytol žiadnu relevantnú informáciu v tejto veci.



Mnohí z rukojemníkov pritom trpia chronickými chorobami, ktoré si vyžadujú každodenné užívanie liekov a pravidelný lekársky dohľad. Iní boli zranení, buď vtedy, keď ich palestínske komandá na juhu Izraeli brali do zajatia, alebo už priamo v Pásme Gazy.



Medzinárodný výbor Červeného kríža nenavštívil žiadneho z rukojemníkov, aby skontroloval ich stav a poskytol potrebnú lekársku starostlivosť, doplnil TOI.



Na základe dohody sprostredkovanej Katarom a Egyptom vláda v Dauhe 16. januára oznámila, že dodávky liekov pre rukojemníkov sa začnú 17. januára - výmenou za paralelný presun veľkého objemu zdravotníckej a humanitárnej pomoci pre obyvateľov Pásma Gazy.



O deň neskôr bolo oznámené, že Medzinárodný výbor Červeného kríža sa na dohode nebude podieľať a že dodávku liekov bude garantovať Katar.



Izrael v rámci dohody požadoval vizuálny dôkaz o doručení liekov každému rukojemníkovi.