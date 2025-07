Denník: Trump sa Zelenského pýtal, či Ukrajina dokáže zasiahnuť Moskvu

Kyjev/Washington 15. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump podľa tvrdení denníka Financial Times (FT) v súkromnom telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podporil Ukrajinu v jej leteckých útokoch hlboko na ruskom území a dokonca sa pýtal, či by dokázali zasiahnuť Moskvu, ak by im Spojené štáty poskytli zbrane dlhého doletu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Denník sa odvoláva na dva anonymné zdroje oboznámené s telefonátom zo 4. júla. Z ich vyjadrení taktiež vyplýva, že Trump so Zelenským rokovali aj o novej dodávke amerických taktických rakiet dlhého doletu ATACMS. Biely dom sa k medializovanej správe dosiaľ nevyjadril.



„Volodymyr, dokážete zasiahnuť Moskvu? Dokážete zasiahnuť aj Petrohrad?“ citovali Trumpa zdroje denníka FT. Zelenskyj podľa nich odpovedal, že „určite, pokiaľ im na to Spojené štáty poskytnú zbrane“. Zdroje tvrdia, že tak Trump skúša taktiku, ktorá má „Rusov bolieť a Kremeľ prinúti zasadnúť za rokovací stôl“.



Podobnú správu o priebehu telefonátu priniesol v utorok aj denník The Washington Post. Podľa jeho informácií sa Trump so Zelenským zhováral o útoku na Moskvu a Petrohrad a zvažoval pritom Ukrajincom poskytnúť riadené rakety dlhého doletu Tomahawk ako spôsob nátlaku.



Trump v pondelok potvrdil dohodu o dodávkach zbraní v hodnote niekoľkých miliárd dolárov na Ukrajinu prostredníctvom NATO, za ktoré podľa neho zaplatia európski spojenci Kyjeva. Súčasťou dodávok budú systémy protivzdušnej obrany Patriot, rakety i ďalšia munícia.



Zároveň vyjadril nespokojnosť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a varoval Rusko, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jeho obchodných partnerov stopercentné sekundárne clá.