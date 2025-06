Denník ukončil spoluprácu so ženou pre falošný rozhovor s Eastwoodom

Viedeň 5. júna (TASR) - Jeden z popredných rakúskych denníkov ukončil spoluprácu so svojou hollywoodskou reportérkou po tom, ako sa priznala, že prepracovala staršie výroky amerického herca a režiséra Clinta Eastwooda a prezentovala ich ako exkluzívny rozhovor. Informuje denník The Guardian.



Denník Kurier s ústredím vo Viedni minulý týždeň v piatok uverejnil „rozhovor“ s Eastwoodom a počas víkendu ho prevzal celý svet, keďže oscarový filmár v ňom otvorene kritizuje „éru remakov a franšíz“ v Hollywoode. Eastwood však v pondelok vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že s korešpondentkou Kuriera nikdy nehovoril a celý rozhovor je „úplne falošný“.



Šéfredaktor denníka Martin Gebhart vo svojom utorkovom vyhlásení poprel, že by citáty boli vymyslené, a uviedol, že autorka článku „presvedčivo vysvetlila, že s Eastwoodom hovorila 18-krát pri okrúhlych stoloch“, čo sú skupinové rozhovory s hviezdami, ktoré sa bežne konajú na festivaloch.



Gebhart ale pripustil, že prezentovať materiál z niekoľkých takýchto stretnutí so zástupcami tlače ako exkluzívny rozhovor nie je v súlade so „štandardmi kvality“ jeho novín. Dodal, že denník už s touto reportérkou nebude spolupracovať.



Elisabeth Seredová, autorka inkriminovaného príspevku je rakúska novinárka žijúca v USA. Pravidelne píše o hollywoodskych celebritách pre Kurier a iné rakúske médiá. Je tiež členkou Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA) a na webovej stránke Zlatých glóbusov je uvedená ako hlasujúca členka.



Seredovej „exkluzívny rozhovor“ s Eastwoodom zverejnil Kurier pri príležitosti jeho 95. narodenín (31. mája). „Túžim po starých dobrých časoch, keď scenáristi písali filmy ako Casablanca v malých bungalovoch na pozemku štúdia. Keď každý prichádzal s novým nápadom,“ zaznieva z jeho úst vo zverejnenom interview.



Eastwood záležitosť dementoval slovami: „Chcem to uviesť na pravú mieru. Môžem potvrdiť, že som v uplynulých týždňoch neposkytol rozhovor žiadnemu rakúskemu médiu s názvom Kurier, ani žiadnemu inému reportérovi.“