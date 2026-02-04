< sekcia Zahraničie
Denník Washington Post čaká rozsiahle prepúšťanie a reštrukturalizácia
O prepúšťaní informovali ako prvé noviny The New York Times (NYT), podľa ktorých to prostredníctvom príhovoru k zamestnancom prostredníctvom aplikácie Zoom oznámil šéfredaktor Matt Murray.
Autor TASR
Washington 4. februára (TASR) — Vedenie amerického denníka The Washington Post v stredu informovalo svojich zamestnancov, že začne s rozsiahlym prepúšťaním, v rámci ktorého má byť zrušených 300 z približne 800 redaktorských pozícií. Znižovanie počtu zamestnancov sa sústredí na zahraničnú a športovú redakciu a lokálne spravodajstvo. Zrušená bude knižná edícia, reštrukturalizuje sa redakcia pre oblasť Washingtonu a bude pozastavený podcast Post Reports. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP, rakúskeho denníka der Standard a televízie NBC News.
O prepúšťaní informovali ako prvé noviny The New York Times (NYT), podľa ktorých to prostredníctvom príhovoru k zamestnancom prostredníctvom aplikácie Zoom oznámil šéfredaktor Matt Murray. Ten uznal, že škrty budú šokom, ich cieľom je však vytvoriť médium, ktoré môže opäť rásť a prosperovať.
„Denník Washington Post podniká niekoľko náročných, ale rozhodujúcich krokov pre svoju budúcnosť, ktoré predstavujú významnú reštrukturalizáciu celej spoločnosti. Tieto kroky majú posilniť naše postavenie a zacieliť naše zameranie na osobitnú žurnalistiku, ktorou sa náš denník vyznačuje a čo je najdôležitejšie, oslovuje našich čitateľov,“ uviedol vo vyhlásení hovorca denníka Washington Post.
Znižovanie počtu zamestnancov interpretuje NYT ako znak toho, že zakladateľ technologickej spoločnosti Amazon Jeff Bezos, ktorý Washington Post vlastní od roku 2013, stále nenašiel spôsob, ako vybudovať a prevádzkovať ziskový webový portál.
Vedenie Washington Post necelé tri týždne pred začiatkom zimných olympijských hrách v Taliansku oznámilo, že tam nevyšle žiadnych redaktorov. Po verejnej kritike aj od prominentných športových novinárov denník neskôr avizoval, že vyšle štyroch reportérov, píše televízia NBC News.
Zhruba pred rokom prepustil Washington Post približne štyri percentá svojich zamestnancov, tieto škrty sa však netýkali priamo redakcie. Redaktori regionálneho spravodajstva v otvorenom liste z 27. januára adresovanom Bezosovi varovali, že ich rubrika bude „zdecimovaná“ a zmenená „na nepoznanie“ a vyzvali vedenie, aby zachovalo lokálne spravodajstvo.
Podľa amerických médií Washington Post, ktorý sa začiatkom 70. rokov 20. storočia preslávil odhalením aféry Watergate, v súčasnosti generuje ročné príjmy v desiatkach miliónov dolárov. Zatiaľ čo noviny v prvých rokoch po kúpe Bezosom rýchlo expandovali, v poslednom čase sa ich rast zastavil. Denník s takmer 150-ročnou tradíciou je od Bezosovho rozhodnutia nepodporiť žiadneho kandidáta v prezidentských voľbách v roku 2024 konfrontovaný s klesajúcim počtom čitateľov, nákladom aj úbytkom predplatiteľov. Svoje digitálne predplatné si vtedy zrušilo viac ako 200.000 čitateľov, ďalších 75.000 tak urobilo po zmenách v sekcii komentárov začiatkom roka 2025.
Bezos koncom roka 2023 najal Willa Lewisa ako vydavateľa, ktorý mal denník urobiť ziskovým. Lewis experimentoval s rôznymi zmenami, a to najmä s využitím umelej inteligencie pre názorové články, podcasty a kurátorstvo správ. „Zachránili sme Washington Post raz a zachránime ho aj druhýkrát,“ povedal Bezos koncom roka 2024.
Reštrukturalizácia pokračuje v atmosfére meniacej sa politickej klímy v USA. Kritici z radov redaktorov vnímajú znižovanie počtu zamestnancov a úpravu redakčnej stránky s názormi, ktorá sa mala podľa Bezosovho želania zamerať na „osobné slobody a trhové hospodárstvo“, ako oslabenie nezávislosti v investigatívnej oblasti. Sám Bezos predtým demonštratívne podporil republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa okrem iného tým, že na jeho vlaňajšiu inauguráciu daroval milión dolárov.
