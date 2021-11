Denníky revolučného lídra Michaela Collinsa darovala jeho rodina štátu

Dublin 9. novembra (TASR) - Potomkovia írskeho revolučného lídra Michaela Collinsa odovzdali "írskemu ľudu" jeho denníky. Stalo sa tak pred 100. výročím úmrtia tohto politika, ktoré pripadne na 22. augusta 2022, informovala v utorok stanica BBC.



Päť denníkov rodina zapožičala Írskemu národnému archívu (NAI) do augusta budúceho roka, keď sa pôvodné knihy po reštaurovaní a digitalizácii vrátia do Collinsovho rodného grófstva Cork.



Členovia Collinsovej rodiny slávnostne odovzdali denníky do rúk írskeho premiéra Micheála Martina. Denníky z rokov 1918 – 1922 majú podľa NAI veľký historický význam a poskytujú dodatočné údaje vzťahujúce sa ku kľúčovým obdobiam Collinsovho života, ako aj írskeho národa.



V denníkoch sú zaznamenané dosiaľ nezverejnené detaily o jeho stretnutiach, menovaniach a iných udalostiach. Týkajú sa najdôležitejších bodov jeho politického života – írskej vojny za nezávislosť od Británie (1919 – 1921), rokovaní o britsko-írskej zmluve z roku 1921 a írskej občianskej vojny (1922 – 1923).



Collins sa dostal do popredia počas írskej vojny za nezávislosť a stal sa jednou z najvplyvnejších osobností pri zakladaní Írskeho slobodného štátu (1922 – 1937). Collins bol na krátky čas až do svojej smrti v roku 1922 vodcom tohto štátneho útvaru a najvyšším veliteľom jeho armády.



"Tieto denníky rozprávajú príbeh jedného z najnepokojnejších období našich dejín. Verejnosti, vedcom a bádateľom umožnia dozvedieť sa viac o udalostiach, ktoré viedli k založeniu nášho štátu, ako aj o nasledovnom vývoji," vyhlásil írsky premiér.



Collins, ktorý bol popredným republikánom, počas vojny o nezávislosť slúžil ako riaditeľ spravodajských služieb Írskej republikánskej armády (IRA) a minister financií prechodnej írskej vlády. Keď po dva a pol roku revolučných bojov nastalo prímerie, viedol delegáciu do Londýna, kde s britskou vládou absolvoval mierové rokovania.



Rozhovory viedli k podpísaniu britsko-írskej zmluvy – kontroverzného urovnania, ktoré vytvorilo Írsky slobodný štát, ale spôsobilo rozkol v republikánskom hnutí, vysvetľuje BBC.



Nezhody nad zmluvou viedli k írskej občianskej vojne, pričom Collinsa o niekoľko mesiacov neskôr v grófstve Cork vo veku 31 rokov zavraždili írske sily vystupujúce proti danej zmluve.