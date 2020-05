Denný nárast nákazy v Taliansku stúpol iba minimálne

Rím 23. mája (TASR) - Taliansko zaznamenalo v sobotu 119 nových úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom, v predchádzajúci deň ich bolo 130. Oznámil to taliansky Úrad civilnej ochrany. Denný nárast prípadov nákazy stúpol iba minimálne z piatkových 652 na aktuálnych 669. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Celkový počet úmrtí od 21. februára, keď nákazu v Taliansku prvýkrát zistili, je 32.735, dodal úrad. Ide o tretí najvyšší počet mŕtvych na svete, po Spojených štátoch a Británii.



Úrad civilnej ochrany ďalej uviedol, že celkový počet potvrdených prípadov nákazy v Taliansku je od začiatku pandémie teraz 229.327. To je šiesty najvyšší počet infikovaných na svete, po USA, Rusku, Španielsku, Británii a Brazílii.



Počet aktuálne chorých v sobotu klesol z 59.322 piatkových pacientov na 57.752.



V sobotu bolo na jednotkách intenzívnej starostlivosti 572 ľudí, čo je pokles oproti 595 v piatok - tento pokles je dlhodobý. Z pôvodne nakazených je za vyliečených pokladaných 138.840 ľudí, oproti 136.720 osobám v predchádzajúci deň.



Úrad dodal, že do soboty bolo na koronavírus otestovaných celkovo 2.164.000 ľudí, v piatok bol tento údaj 2.122.000. Taliansko má okolo 60 miliónov obyvateľov, pripomenula agentúra Reuters.