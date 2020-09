Denný nárast počtu nakazených v Izraeliprvýkrát prekročil 3000

Tel Aviv 3. septembra (TASR) - Denný nárast počtu nakazených v Izraeli v priebehu posledných 24 hodín po prvý raz od začiatku epidémie prekročil 3000, informovalo vo štvrtok ministerstvo zdravotníctva, ktoré citovala agentúra DPA.



Ministerstvo potvrdilo vo štvrtok 3150 nových prípadov infekcie. V stredu ich bolo 2190.



Rekordný počet prípadov prišiel deň po tom, čo sa v krajine opäť otvorili školy. Ministerstvo malo za cieľ znížiť počet prípadov do otvorenia škôl a do židovského nového roku, ktorý sa oslavuje v polovici septembra.



Koordinátor izraelskej vlády pre boj proti pandémii Ronni Gamzu spresnil, že 28 percent nových prípadov pochádza z arabskej časti obyvateľstva, 22 spomedzi ultraortodoxných židov. Gamzu obe skupiny obvinil z usporadúvania veľkých svadieb a zhromaždení, ktoré sú v rozpore s epidemiologickými opatreniami, čo vyvolalo kritiku predstaviteľov oboch táborov.



Ultraortodoxných židov Gamzu nahneval aj svojou požiadavkou smerovanou ukrajinskej vláde, aby zakázala vstup do krajiny Izraelčanom, ktorí sa budú chcieť zúčastniť na každoročnej púti do mesta Umaň pri príležitosti židovského nového roka.



Izrael na začiatku epidémie zaznamenal relatívne málo prípadov infekcie, po uvoľnení opatrení v máji však začalo nakazených rýchlo pribúdať.



Celkovo Izrael dosiaľ potvrdil 122.799 prípadov COVID-19 a 976 súvisiacich úmrtí.