Denný počet prípadov v Izraeli prekročil stanovenú hranicu

Tel Aviv 16. decembra (TASR) - Izrael v stredu zaznamenal viac ako 2500 nových prípadov nákazy koronavírusom, čím došlo k prekročeniu hranice denného počtu infikovaných, ktorú stanovila vláda. V krajine by tak mohli zaviesť nové protipandemické opatrenia, píše agentúra DPA.



Izraelské ministerstvo zdravotníctva za uplynulých 24 hodín zaevidovalo 2862 nových prípadov nákazy, čo je viac ako hranica počtu prípadov stanovená vládou v súvislosti so zavádzaním prísnejších protipandemických opatrení.



Vláda premiéra Benjamina Netanjahua taktiež uviedla, že ak nové opatrenia do troch týždňov nepreukážu výsledky, krajina zavedie ďalší lockdown.



V deväťmiliónovom Izraeli došlo po pomerne pokojnom lete k prudkému nárastu prípadov koronavírusu a vláda v septembri nariadila druhý lockdown, vďaka ktorému klesol počet nových nakazených z 9000 na 200 za deň.



V októbri vláda začala postupne uvoľňovať protipandemické opatrenia, čo poviedlo k opätovnému nárastu prípadov. Očkovaciu kampaň by mali v krajine spustiť 27. decembra.



V Izraeli od začiatku pandémie zaznamenali 362.953 prípadov nákazy koronavírusom, v súvislosti s ktorým krajina zatiaľ hlásila 3022 úmrtí. Z ochorenie sa vyliečilo 340.044 ľudí.