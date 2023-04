Depardieu čelí novým obvineniam zo sexuálneho napadnutia

Paríž 12. apríla (TASR) - Francúzskeho herca Gérarda Depardieua obvinilo 13 žien zo sexuálneho napadnutia alebo obťažovania. TASR informáciu prevzala zo stredajšieho servisu spravodajskej stanice BBC News.



Tieto ženy tvrdia, že Depardieu ich obchytkával, dával im ruku do spodnej bielizne a mal obscénne poznámky. Údajne sa to stalo v priebehu uplynulých dvoch desaťročí na miestach, kde sa nakrúcali filmy alebo televízne seriály a tiež na verejných miestach.



Právnik 74-ročného Depardieua uviedol, že "formálne odmieta všetky obvinenia, ktoré môžu spadať pod trestné právo". Obvinenia prichádzajú dva roky po začatí trestného stíhania za znásilnenie, ktoré herec popiera.



Pre francúzsku webovú stránku Mediapart jedna z komparzistiek uviedla, že Depardieu jej strčil ruku pod šaty a pokúsil sa "vkĺznuť k nohavičkám". Keď mu ruku odstrčila, začal byť agresívny a pokúsil sa o to znova, tvrdí.



Ďalšia opísala, že herec ju "chytil za pás", mal "blúdiacu ruku" a "nakoniec mi naliehavo položil ruku na zadok".



Iná žena povedala, že sa jej počas davovej scény pokúsil "položiť ruku na genitálie". Pri ďalšej príležitosti ju herec v sprievode muža, ktorého predstavil ako producenta, údajne chytil zozadu a "ohmatával jej boky, brucho a prsia".



Mnohé z týchto žien pre Mediapart uviedli, že boli šokované tým, že neboli prijaté žiadne opatrenia a jeho správanie bolo tolerované alebo dokonca prijímané so smiechom.



"Dospelí nechali herca, aby mi pred všetkými hladil prsia," povedala jedna z herečiek, ktorá mala v tom čase 17 rokov. Parížska prokuratúra však v stredu pre AFP uviedla, že "dosiaľ nedostala žiadnu novú sťažnosť".



Depardieu je naďalej vyšetrovaný za údajné znásilnenie nemenovanej herečky v roku 2018.