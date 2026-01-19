< sekcia Zahraničie
Depardieu dosiahol zmier v súdnom procese s Barillarim
Autor TASR
Rím 19. januára (TASR) - Francúzsky herec Gérard Depardieu uzavrel v pondelok zmier s talianskym fotografom Rinom Barillarim, ktorý naňho podal žalobu za napadnutie z mája 2024 v Ríme. Súdny proces, ktorý sa začal v júni 2025, sa tým skončil, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Podľa AFP Depardieu a Barillari vyšli zo súdu ako priatelia, pričom fotograf herca pobozkal na líce. Depardieu zdvihol palec hore a podal Talianovi ruku. „Dnes som stiahol sťažnosť, pretože (Depardieu) sa ospravedlnil nielen mne, ale všetkým Talianom,“ dodal fotograf.
Barillari vlani na jeseň vypovedal pred súdom, pričom 76-ročného francúzskeho herca obvinil, že ho 21. mája 2024 pred barom Harry's v Ríme niekoľkokrát udrel. Potýčka sa odohrala v prítomnosti Depardieuovej partnerky českého pôvodu Magdy Vavrušovej. Herec aj fotograf následne podali trestné oznámenie, pričom priebeh šarvátky popisoval každý inak.
Depardieu bol spolu s herečkou a producentkou žijúcou vo Francúzsku obedovať v podniku Harry's Bar na celebritami vyhľadávanej rímskej ulici Via Veneto. Barillari začal pár fotografovať, čo sa podľa svedkov znepáčilo Vavrušovej.
Prítomný publicista Gianni Riotta médiám povedal, že Vavrušová za odchádzajúcim fotografom vybehla na ulicu a napadla ho. Do šarvátky sa následne podľa neho zapojil aj Depardieu, ktorý fotografa niekoľkokrát udrel. Potom na miesto dorazili policajti.
Barillari má za sebou dlhú kariéru fotografovania celebrít vrátane Sophie Lorenovej, Marcella Mastroianniho a Giny Lollobrigidy. Za svoju 60 rokov trvajúcu kariéru bol podľa svojich slov viac než 200-krát ambulantne ošetrený, mal 11 zlomených rebier a 82 zničených fotoaparátov. V médiách je často označovaný za kráľa paparazzov.
Depardieu, ktorý dominuje francúzskej kinematografii už pol storočia, v posledných rokoch čelil viacerým škandálom. Parížsky súd mu v roku 2025 udelil 18-mesačný podmienečný trest po tom, čo ho v roku 2021 uznal vinným zo sexuálneho napadnutia dvoch žien počas nakrúcania filmu. Súd vtedy tiež nariadil zaradiť Depardieua do registra sexuálnych delikventov.
