Depeche Mode ohlásili koncertný film z turné k albumu Memento Mori

New York 16. apríla (TASR) - Celovečerný koncertný film dokumentujúci tri vystúpenia britskej skupiny Depeche Mode v mexickom hlavnom meste príde do kín koncom tohto roku, oznámila formácia. Snímka s názvom "Depeche Mode: M" zachytáva skupinu na pódiu počas svetového turné Memento Mori World Tour v Mexiku (Mexico City), kde v septembri 2023 hrala dovedna pred 194.000 fanúšikmi, informuje americký hudobný magazín Rolling Stone.



Film, obsahujúci medzititulky a archívne zábery z týchto šou, režíroval mexický filmár Fernando Frías de la Parra, ktorý stojí okrem iného za drámou "Už tu nie som" z roku 2019. Film bude slúžiť ako "okno do nadčasového globálneho vplyvu kapely a ako silná pocta nezlomnému spojeniu medzi hudbou, tradíciou a ľudským duchom", uviedla kapela vo vyhlásení. Koncerty sa uskutočnili 21., 23. a 25. septembra 2023 na štadióne Estadio GNP Seguros.



Turné k 15. štúdiovému albumu skupiny "Memento Mori" sa začalo 23. marca 2023 a skončilo sa 8. apríla 2024. Kapela odohrala dovedna 112 vystúpení v Európe a Severnej Amerike. Koncert v Helsinkách, ktorý sa mal konať pod holým nebom, museli organizátori pre nepriaznivú predpoveď počasia zrušiť. Skupina 28. mája 2023 zavítala aj do Bratislavy, kde na štadióne Tehelné pole odohrala koncert pre 30.000 ľudí.



Skupinu Depeche Mode, založenú v roku 1980 v anglickom Basildone, tvoria spevák Dave Gahan (62) a gitarista Martin Gore (63). Hráč na klávesové nástroje Andy Fletcher zomrel v máji 2022 ako 60-ročný. V roku 1995 odišiel zo skupiny bubeník Alan Wilder (65) a už v roku 1981 formáciu opustil jej zakladajúci člen Vince Clarke (64). Na predchádzajúcom turné účinkovali hosťujúci hráči Christian Eigner a Peter Gordeno.



"Melanchólia je dlhodobo dôležitou súčasťou zážitku Depeche Mode. Špecializujú sa na zraniteľnosť. Táto otvorenosť, pocit odovzdanosti, je teraz pre Depeche Mode základnou zložkou," napísal Rolling Stone o albume "Memento Mori" (Pamätaj na smrť). Titul, ktorý je latinským príslovím, bol zvolený, keď bol Fletcher ešte nažive.