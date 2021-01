Deportácie troch detí do vlasti vyvolali protesty a spor v koalícii

Viedeň 28. januára (TASR) - Nočná deportácia troch detí, ktorým v Rakúsku odmietli počas pandémie koronavírusu udeliť azyl, vyvolala v piatok protesty a napätie vo vládnucej koalícii medzi protiimigračne orientovanými ľudovcami a ľavicovými Zelenými. Informovala o tom agentúra DPA.



Približne 160 protestujúcich vo štvrtok v skorých ranných hodinách zablokovalo vjazd do deportačného strediska, ktoré sa nachádza v okrajovej časti rakúskej metropoly Viedeň. Chceli tak zabrániť polícii v odvoze dievčat na letisko a ich následnej deportácii do Arménska a Gruzínska, uviedla polícia v oznámení.



Medzi demonštrantmi bolo aj niekoľko poslancov zo strany Zelených, menšieho koaličného partnera Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza, ako aj zo sociálnodemokratickej strany a liberálnej strany NEOS. Polícia protest rozpustila.



Zelení ostro kritizovali fakt, že neplnoleté osoby sú nútené opustiť Rakúsko počas pandémie.



"Je neľudské a nezodpovedné, že dievčatá, dobre začlenené do spoločnosti, v ranných hodinách deportovali," napísal vo vyhlásení vicekancelár Werner Kogler zo strany Zelených.



Koglerovi sa nepáči, že ministerstvo vnútra deportačné lety uskutočnilo, hoci šéf rezortu Karl Nehammer z ÖVP prisľúbil, že prípady preverí.



Nehammer vo vysielaní rozhlasovej stanice Ö1 odsun dievčat obhajoval argumentom, že hoci mu ich osud nie je ľahostajný, polícia musí vykonať verdikt najvyššieho súdu.



Deportácie sa dostali aj do hlavných správ médií, pretože spolužiaci 12-ročného dievčaťa s gruzínskymi koreňmi, ale narodeného v Rakúsku, spustili on-line petíciu. Okrem toho sa v stredu zhromaždili pred deportačným strediskom, aby sa so spolužiačkou a jej päťročnou sestrou rozlúčili.



Sestry a jej matku deportovali vo štvrtok, kým otec dievčat zostal, pretože žije a pracuje v Slovenskej republike.



Napriek kampani na jej podporu úrady deportovali aj stredoškolskú študentku arménskeho pôvodu.