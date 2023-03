Der Spiegel: Kráľovná Alžbeta žiadala od Nemecka drahé šľachtené kone

Berlín 28. marca (TASR) - Zosnulá britská kráľovná Alžbeta II. počas svojej návštevy Nemecka v roku 1978 žiadala ako dar dva drahé kone. TASR o tom informuje v utorok podľa správy agentúry AP, ktorá sa odvoláva na nemecký magazín Der Spiegel.



Požiadavka na dar v podobe dvoch koní drahých šľachtených plemien vtedy nemeckých predstaviteľov prekvapila. Išlo by totiž o vôbec najdrahší dar ponúknutý nejakej hlave štátu, ktorá navštívila Nemecko od čias druhej svetovej vojny.



Vtedajší nemecký prezident Walter Scheel však v záujme dobrých bilaterálnych vzťahov Alžbetinu požiadavku napokon schválil, uviedol v pondelok týždenník Der Spiegel s odvolaním sa na doposiaľ tajné archívne dokumenty.



Tie odhaľujú aj viaceré ďalšie podrobnosti zo života zosnulej panovníčky: napríklad správy o jej obľúbenom aperitíve (gin s tonikom), alebo skutočnosť, že sa nerada vozila vrtuľníkom.



Alžbeta navštívila Nemecko celkovo päťkrát, naposledy v roku 2015. Zatiaľ však boli odtajnené len dokumenty staršie než 30 rokov.



Počas návštevy v roku 1992 britská panovníčka pricestovala aj do východonemeckých Drážďan, ktoré počas druhej svetovej vojny zničili nálety britského a amerického letectva. Britská ambasáda sa preto obávala, že by počas Alžbetinho pobytu v Drážďanoch mohli vypuknúť protesty, k čomu však napokon nedošlo.



Ďalšia citlivá záležitosť počas návštevy v roku 1992 súvisela s napokon neuskutočneným príhovorom Alžbety v nemeckom Spolkovom sneme. Podľa Der Spieglu bol proti tomu vtedajší nemecký kancelár Helmut Kohl, ktorý sa zrejme hneval na Britániu za to, že sa niekoľko rokov predtým pokúšala zabrániť zjednoteniu Nemecka.



Správa Der Spieglu bola uverejnená len pár dní pred prvou návštevou Nemecka Alžbetinho syna a nástupcu kráľa Karola III. Počas trojdňovej návštevy, ktorá potrvá od stredy do piatku, sa kráľ zastaví v Berlíne, Brandenbursku a Hamburgu a vo štvrtok - na rozdiel od svojej matky - prehovorí na aj v Bundestagu.



Britská kráľovská rodina má pritom v Nemecku svoje korene. Naznačuje to aj jej pôvodný rodový názov: Sasko-kobursko-gothajská dynastia. Počas prvej svetovej vojny sa však názov britského panovníckeho rodu - pre obavy z antinemeckých nálad - oficiálne zmenil na Windsorskú dynastiu, pripomína AP.