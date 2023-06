Der Spiegel: Nemecká armáda má veľký nedostatok delostreleckej munície

Berlín 20. júna (TASR) – Nemecká armáda (Bundeswehr) má po období úsporných opatrení a vojenskej pomoci Ukrajine značný nedostatok delostreleckej munície, uviedol v pondelok týždenník Der Spiegel. TASR informácie prevzala od agentúr DPA a Reuters.



"Aktuálny stav výbušných granátov kalibru 155 mm predstavuje približne 20.000 kusov," citoval Der Spiegel z neverejných dokumentov nemeckého ministerstva financií. Tie vypracovali na to, aby presvedčili rozpočtový výbor parlamentu o potrebe urýchlene nakúpiť delostrelecké a tankové strelivo.



Súčasné požiadavky NATO stanovujú, že Bundeswehr by mal mať do roku 2031 približne 230.000 kusov tohto druhu munície. Cieľom je dostatok streliva na 30 dní intenzívnych bojov.



Viacero nemeckých vlád nedoplnilo dlho známe nedostatky zásob rôznych typov streliva. Vojenská pomoc pre Ukrajinu tento deficit ešte zhoršila, konštatovala DPA.



Podľa zoznamu spolkovej vlády dodali Ukrajine 23.500 kusov 155-milimetrovej delostreleckej munície, ako aj ďalšiu 155-milimetrovú presnú muníciu zo zásob zbrojoviek. V príprave alebo realizácii je dodávka ďalších 26.350 kusov munície kalibru 155 mm.