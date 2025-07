Nemecko podľa médií schválilo dodanie stíhačiek Eurofighter do Turecka

Berlín 23. júla (TASR) - Nemecká vláda odobrila dodávku 40 stíhačiek Eurofighter Typhoon do Turecka. Urobila tak po pozitívnom stanovisku zo strany spolkovej bezpečnostnej rady. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na časopis Der Spiegel, píše TASR.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan posun v otázke dodávky Eurofighterov avizoval už v pondelok. „Som presvedčený, že stíhačky dostaneme veľmi skoro,“ povedal.



Stíhacie lietadlá Eurofighter Typhoon vyrába konzorcium Nemecka, Británie, Talianska a Španielska, ktoré sú zastupované spoločnosťami Airbus, BAE Systems a Leonardo. Turecko má o tieto stroje dlhodobo záujem.



V rámci dohody by Turecko dostalo najnovší model stíhačky Eurofighter Typhoon, známy ako Tranche 4, ktorý je vybavený pokročilou avionikou a radarovými systémami. Ankara sa však snaží získať aj niekoľko použitých stíhačiek Eurofighter z krajín Perzského zálivu, napríklad Kataru, pripomína portál Middle East Eye.



Tureckí piloti doteraz nikdy nelietali na stíhačkách európskej výroby, keďže Ankara tradične využíva americké lietadlá. Turecko pôvodne prejavilo záujem o stíhačky F-35. Z tohto programu ju však vylúčili pre nákup ruského systému protivzdušnej obrany S-400.



Stíhacia letka tureckých vzdušných síl je zastaraná a podľa Middle East Eye krajina naliehavo potrebuje dočasné riešenie, dokým v roku 2028 vstúpi do služby stíhačka piatej generácie Kaan domácej výroby.