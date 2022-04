Der Tagesspiegel: Šéf nemeckej CDU Merz plánuje navštíviť Kyjev

Berlín 30. apríla (TASR) - Predseda nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz plánuje v pondelok odcestovať na návštevu Kyjeva. S odvolaním sa na zdroje z prostredia CDU a bezpečnostné kruhy o tom informoval denník Der Tagesspiegel. Hovorkyňa CDU však tieto informácie zatiaľ nepotvrdila a na medializované správy nereagoval ani samotný Merz.



Ak by šéf konzervatívnej CDU skutočne odcestoval do ukrajinského hlavného mesta, išlo by o jedného z mála vrcholných politikov v Nemecku, ktorí navštívili Ukrajinu od začiatku ruskej invázie.



V polovici apríla absolvovali návštevu Ľvova predseda zahraničného výboru Spolkového snemu Michael Roth zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), šéfka výboru Bundestagu pre obranu Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) a Anton Hofreiter zo strany Zelených.



Návštevu nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera ukrajinská vláda odmietla pre jeho blízke vzťahy s Ruskom počas uplynulých rokov a namiesto neho do Kyjeva pozvala kancelára Olafa Scholza.



Steinmeier mal ako minister zahraničných vecí v dvoch kabinetoch vtedajšej kancelárky Angely Merkelovej úzke kontakty okrem iných na šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova.