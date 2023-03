Deripaska: Rusko môže byť čoskoro bez peňazí

Moskva 4. marca (TASR) - Rusko by sa mohlo už na budúci rok ocitnúť bez peňazí a byť odkázané na investície zo zahraničia. Tvrdí to ruský oligarcha a hlinikárenský magnát Oleg Deripaska, informovala v piatok stanica CNN, odvolávajúc sa na správy z ruských médií.



"Už na budúci rok nebudú peniaze, potrebujeme zahraničných investorov," povedal Deripaska na štvrtkovej ekonomickej konferencii na Sibíri.



Vyjadrenia tohto miliardára, ktorý Moskvu vyzýval na ukončenie vojny na Ukrajine už v prvých dňoch invázie, sú tak podľa CNN v kontraste s optimistickejším hodnotením ruskej ekonomiky, aké len minulý týždeň ponúkol ruský prezident Vladimir Putin.



Šéf Kremľa totiž vyzdvihol odolnosť ruského hospodárstva čeliaceho bezprecedentným sankciám Západu uvaleným na Moskvu v uplynulom roku.



Ruský hrubý domáci produkt (HDP) sa vlani podľa predbežných odhadov vlády znížil o 2,1 percenta, čo je menší pokles, než predpokladali mnohí ekonómovia. Problémy sa však postupne začínajú vynárať, podotýka CNN s tým, že Rusko v marci obmedzuje ťažbu ropy, pričom sankcie by sa mohli ďalej stupňovať.



Hospodárske vyhliadky Ruska sú tak v konečnom dôsledku závislé od vývoja situácie na Ukrajine.



Veľkú úlohu v tomto smere zohrávajú podľa Deripasku zahraniční investori z "priateľských" krajín. To či prídu, však závisí od toho, či pre nich dokáže Rusko vytvoriť správne podmienky a zatraktívniť svoje trhy, dodal oligarcha.