DeSantis odstúpil z boja o prezidentskú nomináciu republikánov

Washington 22. januára (TASR) — Z boja o prezidentskú nomináciu republikánov odstúpil v nedeľu, krátko pred utorňajšími primárkami v štáte New Hampshire, 45-ročný guvernér Floridy Ron DeSantis. Oznámil to vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X, informovali agentúry DPA a AFP.



DeSantis povedal, že po druhom mieste v minulotýždňových primárkach v štáte Iowa nemôže žiadať svojich priaznivcov, aby obetovali svoj čas a zdroje, ak sa nečrtá jasná cesta k víťazstvu. "Preto dnes končím svoju kampaň," povedal DeSantis.



"Hoci sa moja kampaň skončila, misia pokračuje," uviedol ďalej DeSantis vo videu, v ktorom zároveň deklaroval svoju podporu favorizovanému exšéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi.



DeSantis vo videu kritizoval zostávajúcu Trumpovu vyzývateľku, guvernérku Južnej Karolíny Nikki Haleyovú, ktorá ho v Iowe takmer odsunula na tretie miesto. Haleyová sa podľa neho dala do služieb veľkých firiem. "Dni, keď boli Američania na poslednom mieste (...), sa skončili," zdôraznil DeSantis.



DeSantis bol považovaný za jediného Trumpovho vážneho konkurenta, no jeho preferencie začali v poslednom čase klesať. V Iowe s ním prehral o 30 percentuálnych bodov.



AFP pripomenula, že každý republikánsky uchádzač o prezidentskú nomináciu ju nakoniec získal po tom, ako zvíťazil v prvých dvoch primárkach.