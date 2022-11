Desať afrických krajín obvinilo EÚ, že nedokáže ochrániť hrochy

Dakar 8. novembra (TASR) - Desať afrických krajín obvinilo Európsku úniu, že nedokáže ochrániť populáciu hrochov. Brusel totiž plánuje oponovať voči návrhu o absolútnom zákaze predaja hroších produktov. V utorok to napísal denník The Guardian, informuje TASR.



Medzi uvedené nespokojné africké krajiny patria napríklad Benin, Burkina Faso, Gabon, Guinea, Mali či Senegal. V liste adresovanom eurobloku vyjadrili tieto štáty "vážne znepokojenie nad budúcnosťou hrochov". Domnievajú sa totiž, že EÚ svojím laxným prístupom k zákazu medzinárodného obchodu s hroším tovarom ohrozuje prežitie hrocha obojživelného.



The Guardian pripomína, že pre nelegálny lov hrochov na mäso a zuby pravdepodobne vyhynuli už celé hrošie populácie v piatich afrických krajinách – Alžírsku, Egypte, Eritrei, Libérii a Mauritánii.



Európska únia plánuje v Paname na stretnutí signatárov Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) oponovať voči návrhu o celosvetovom zákaze predaja hroších produktov.



Napriek tomu, že počet hrochov sa pohybuje v rozmedzí 115.000–130.000 jedincov, populácia týchto obojživelných cicavcov sa za posledných desať rokov zmenšila o 30–50 percent.



Analýza Medzinárodného zväzu ochrany prírody (IUCN) uvádza, že keďže "počet hrochov celosvetovo neklesol o viac ako 50 percent, tento druh nespĺňa kritériá CITES na to, aby bol predaj hroších produktov celosvetovo zakázaný".



Hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius) bol v roku 2016 zaradený na červený zoznam IUCN ako zraniteľný živočích. The Guardian pripomína, že ide o tretieho najväčšieho cicavca na svete hneď po slonoch a nosorožcoch. Najviac ho ohrozujú pytliactvo, strata prirodzeného prostredia, klimatická zmena a strety s ľuďmi.