< sekcia Zahraničie
Desať krajín spoločne vyzvalo na okamžité zastavenie bojov v Libanone
Krajiny v spoločnom vyhlásení uvádzajú, že civilisti a civilná infraštruktúra musia byť chránené pred následkami bojov.
Autor TASR
Londýn 15. apríla (TASR) - Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Kanada a sedem ďalších krajín v utorok spoločne vyzvalo na „naliehavé ukončenie“ bojov v Libanone. Odvolávajú sa na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu a krízu s vysídľovaním, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Krajiny v spoločnom vyhlásení uvádzajú, že civilisti a civilná infraštruktúra musia byť chránené pred následkami bojov. Privítali nedávne dvojtýždňové prímerie medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom, no uviedli, že sa musí vzťahovať aj na Libanon.
Výzva prichádza po prvotnom stretnutí predstaviteľov Izraela a Libanonu vo Washingtone s cieľom začať priame rokovania medzi oboma stranami. Pod vyhlásenie sa podpísali Austrália, Brazília, Kanada, Kolumbia, Indonézia, Japonsko, Jordánsko, Sierra Leone, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.
Krajiny tiež vyzvali na rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva s cieľom chrániť ľudskú dôstojnosť, obmedziť dôsledky na civilnom obyvateľstve a umožniť dodávky humanitárnej pomoci.
„Najdôraznejšie odsudzujeme činy, pri ktorých boli zabití príslušníci mierových síl OSN a ktorými sa výrazne zvýšili riziká, ktorým čelia humanitárni pracovníci v južnom Libanone,“ uviedli krajiny vo vyhlásení.
Traja príslušníci Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) koncom marca zomreli v dvoch samostatných incidentoch pravdepodobne zapríčinených paľbou z izraelského tanku v jednom a výbušným zariadením militantného hnutia Hizballáh v druhom prípade, vyplýva to z vyšetrovania OSN.
UNIFIL je mierotvorná jednotka OSN, ktorá je v pohraničnej oblasti medzi Libanonom a Izraelom od 70. rokov. Dohliada na dodržiavanie prímeria a dohôd a zároveň ich aj presadzuje.
