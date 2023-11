Desať krajín Spoločných expedičných síl aktivovalo obrannú klauzulu

Brusel 29. novembra (TASR) - Desať severoeurópskych krajín, tvoriacich Spoločné expedičné sily (JEF), sa v utorok rozhodlo aktivovať "obrannú klauzulu" pre nasadenie dodatočných vojenských prostriedkov na ochranu podmorskej infraštruktúry v Baltskom mori. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



JEF je koalícia 10 krajín vedená Spojeným kráľovstvom, ktorá združuje Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Island, Lotyšsko, Litvu, Nórsko a Švédsko. Okrem Švédska, ktoré čaká na ratifikáciu svojho členstva zo strany Maďarska a Turecka, sú tiež členmi NATO. Cieľom koalície je operačná obrana v oblasti severnej Európy.



Rozhodnutie aktivovať obrannú klauzulu vyvolali bezpečnostné incidenty a poškodenia podmorskej infraštruktúry v Baltskom mori.



"Je to prvýkrát, čo JEF aktivuje obrannú klauzulu", uviedli ministri obrany členských krajín po utorňajších online rokovaniach. Začnú sa začiatkom decembra. Tlačová agentúra AFP citovala švédskeho ministra obrany Pal Jonsona, ktorá uviedol, že pôjde o spoločný námorný dozor.



"Asi dvadsať vojnových lodí bude rozmiestnených v Baltskom mori, ale aj v oblastiach severného Atlantiku, aby sa zohľadnila bezpečnostná situácia a aby sa lepšie chránila kľúčová podmorská infraštruktúra," uviedol Jonson. Podľa neho o vyslanie jasného signálu do Ruska.



Členské krajiny JEF sa už v októbri dohodli na posilnení bezpečnosti v Baltskom mori, krátko po poškodení plynovodu Balticconnector medzi Fínskom a Estónskom. V septembri 2022 tiež výbuchy poškodili podmorské plynovody Nord Stream, ktoré prepravovali ruský plyn do západnej Európy.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)