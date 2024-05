Desať ľudí utrpelo zranenia pri ruskom útoku v Charkove

Kyjev 22. mája (TASR) - Desať ľudí utrpelo v stredu zranenia v dôsledku ruského útoku v meste Charkov na severovýchode Ukrajiny, pri ktorom bola zasiahnutá kaviareň a poškodená priľahlá obytná budova. Oznámili to miestni predstavitelia, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Jedna z riadených leteckých bômb zasiahla podľa predbežných informácií kaviareň. Tá je veľmi blízko niekoľkoposchodovej obytnej budovy," uviedol šéf vyšetrovacieho oddelenia miestnej polície Serhij Bolvinov.



Na dvanásťposchodovej obytnej budove, ktorá stojí naproti kaviarni, boli vybité okná. Asi 50 metrov od miesta útoku výbuch vybil okná aj na trolejbuse a podľa miestnej prokuratúry bol zranený jeho vodič a pršiel o obe nohy. Prokuratúra uviedla, že Rusko pri útoku použilo bomby UMPB D-30.



V dôsledku útoku vypukol požiar aj na čerpacej stanici a boli hospitalizovaní ďalší traja ľudia, oznámil gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov.



Charkov je druhým najväčším mestom Ukrajiny. Cieľom ruských útokov je od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. V posledných mesiacoch sa však útoky v Charkove zintenzívnili a často sa zameriavajú na civilnú alebo energetickú infraštruktúru. Ruská armáda navyše nedávno otvorila v Charkovskej oblasti nový front.



Rusko popiera, že by zámerne útočilo na civilistov, no od začiatku vojny už utrpeli zranenia alebo boli zabité tisíce ľudí.