Desať tankov Leopard z Dánska je už na Ukrajine, čoskoro prídu ďalšie

Kodaň 8. septembra (TASR) - Prvých desať tankov typu Leopard nemeckej výroby, ktoré Ukrajine sľúbilo Dánsko, už dorazilo na miesto určenia. Čoskoro by k nim malo pribudnúť ďalších desať leopardov, ktoré medzičasom zrenovovali vo vojenských opravovniach. Vyplýva to z piatkového vyhlásenia dánskej armády, ktoré citovala americká televízia CNN, uvádza TASR.



Prvé tanky typu Leopard vyrobili v Nemecku v 60. rokoch minulého storočia, väčšinu z tejto techniky Dánsko po roku 2000 vyradilo zo svojej výzbroje. Tohto roku sa rozhodlo darovať vyradené tanky Ukrajine. Okrem toho jej prisľúbilo výcvik tankistov na obsluhu leopardov.



Celkovo by mala Ukrajina dostať 135 takýchto tankov. Spojené štáty a Nemecko začiatkom tohto roka zmenili svoj dovtedajší postoj a napokon sa rozhodli poslať tanky svojej výroby Ukrajine a umožnili to aj tretím krajinám.



Novšia verzia tohto nemeckého tanku, Leopard 2, sa vyrába od roku 1979 až doteraz a bola už viackrát modernizovaná.