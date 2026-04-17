Desaťdňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom vstúpilo do platnosti
Zástupcovia Izraela a Libanonu sa stretli na prvých priamych diplomatických rozhovoroch po niekoľkých desaťročiach v utorok vo Washingtone.
Autor TASR
Bejrút 16. apríla (TASR) - Desaťdňové prímerie dohodnuté medzi Izraelom a Libanonom vstúpilo o polnoci zo štvrtka na piatok miestneho času (23.00 h SELČ) do platnosti. Oznámil ho niekoľko hodín predtým americký prezident Donald Trump, ktorý vyjadril nádej, že bude hostiť historické stretnutie lídroch oboch krajín v najbližších dňoch. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
Izrael bojoval proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh, odkedy v marci spustilo raketové útoky na podporu Iránu. Hizballáh oficiálne neoznámil, že bude prímerie uznávať, podľa vyjadrenia jedného z poslancov hnutia pre AFP ho však organizácia bude rešpektovať, ak sa zastavia izraelské útoky.
Ak prímerie vydrží, mohlo by posilniť snahy o predĺženie zastavenia bojov medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom po týždňoch ničivej vojny, pri ktorej zahynuli tisíce ľudí a ktorá ovplyvnila globálne trhy narušením dodávok ropy.
Hizballáh uskutočnil raketové útoky na severný Izrael ešte vo štvrtok večer. Podľa izraelských záchranných služieb utrpelo zranenia najmenej osem ľudí, dvaja z nich vážne.
Sirény sa vo viacerých severoizraelských obciach ozvali aj niekoľko minút pred začiatkom prímeria. Izraelská armáda vo štvrtok večer tiež oznámila, že uskutočnila útoky na zariadenia, z ktorých Hizballáh odpálil najnovšie rakety.
