Desaťročie trvajúca vojna v Sýrii si vyžiadala skoro pol milióna obetí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Damask 1. júna (TASR) - Desať rokov trvajúca vojna v Sýrii si vyžiadala už takmer pol milióna obetí. Oznámilo to v utorok Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom vo Veľkej Británii, informuje agentúra AFP.Podľa najnovších zistení SOHR v Sýrii od začiatku bojov na jar 2011 zahynulo 494.438 ľudí.uviedol riaditeľ centra Rámí Abdal Rahman.Podľa neho zníženie intenzity bojov v dôsledku pandémie koronavírusu umožnilo centru aktualizovať svoje predošlé zistenia z marca, kedy uviedlo 388.000 obetí vojny.uviedol Rahman.Podľa najnovších údajov vo vojne doteraz zahynulo takmer 160.000 civilistov, viac ako 168.000 sýrskych vojakov a príslušníkov spriaznených milícií, viac než 68.000 džihádistov, väčšinou príslušníkov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a skupín napojených na al-Káidu, a takmer 80.000 iných povstalcov.Okrem toho SOHR odhaduje, že najmenej 57.567 ľudí zomrelo v štátnych väzeniach a detenčných centrách.Nepokoje v Sýrii vypukli v polovici marca 2011 a napokon prerástli v dlhoročnú, dosiaľ trvajúcu občiansku vojnu. Tá vyvolala v v Sýrii a okolitých štátoch utečeneckú krízu, pričom situáciu ešte zhoršila pandémia ochorenia COVID-19.