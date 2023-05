PROTESTY VO FRANCÚZSKU: Na 1. mája vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí

Študenti skandujú počas demonštrácie v pondelok 1. mája 2023 v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 1. mája (TASR) - Desaťtisíce ľudí vyšli v pondelok, pri príležitosti Sviatku práce, do ulíc francúzskych miest, aby opäť vyjadrili svoj nesúhlas s dôchodkovou reformou, ktorú presadil prezident Emmanuel Macron. TASR správu prevzala z agentúry DPA.Reformu, ktorou sa zvyšuje vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, prezident napriek masovému odporu verejnosti podpísal v polovici apríla. Rozsiahle protesty a štrajky proti zmenám v dôchodkovom systéme trvajú vo Francúzsku už zhruba tri mesiace.Odborári do poslednej chvíle vyzývali prezidenta, aby zákon o reforme nepodpisoval. Vopred avizovali, že ďalší deň protestov uskutočnia na 1. mája a v priebehu dňa by malo po celej krajine prebehnúť vyše 300 protestných zhromaždení.Francúzske úrady očakávajú, že do ulíc vyjde 500.000-650.000 demonštrantov. Len v hlavnom meste Paríž by mohlo protestovať až 100.000 ľudí.Polícia je pripravená aj na možné násilné konfrontácie, ktoré sprevádzali predchádzajúce vlny protestov. Situáciu v Paríži a iných veľkých mestách by mali v priebehu pondelka po prvý raz monitorovať aj drony.Francúzska centristická vláda už podľa DPA považuje dôchodkovú reformu za. Vplyvné odborové zväzy a niektorí opoziční politici sa však stále nevzdali nádeje na zvrat: ich cieľom je zabrániť v implementácii schválených zmien dôchodkového systému, ktoré sa majú začať uplatňovať od 1. septembra.Podľa prieskumov verejnej mienky sú až dve tretiny Francúzov proti tomu, aby museli pracovať o dva roky dlhšie; počet účastníkov protestov však postupne klesá. Posledná vlna protestných zhromaždení prebehla pred dvoma týždňami, keď Macron spornú legislatívu - presadenú bez hlasovania v parlamente - spečatil svojím podpisom.Podľa Macrona je reforma nevyhnutne potrebná na to, aby francúzsky dôchodkový systém neupadol v najbližších rokoch do veľkého deficitu.