Desaťtisíce Francúzov opäť protestovali proti covidpasom

Paríž 7. augusta (TASR) - Desaťtisíce ľudí v mnohých francúzskych mestách v sobotu opäť protestovali proti plánom vlády na sprísnenie epidemiologických opatrení a proti tzv. covidpasom. Protesty sa konali už štvrtý víkend po sebe, uvádza agentúra DPA.



Demonštrácie v sobotu prebiehali napríklad v Paríži či prímorskom meste Nice, v ktorom vyšlo do ulíc - podľa odhadov televíznej stanice BFM TV - až 10.000-20.000 ľudí.



Minulý týždeň sa na obdobných protestoch v celej krajine zúčastnilo podľa oficiálnych údajov asi 200.000 ľudí. Demonštrácie boli vtedy väčšinou pokojné, aj keď napríklad v Paríži polícia proti účastníkom zasiahla slzotvorným plynom. Celkovo vtedy polícia zadržala 72 osôb.



Francúzska Ústavná rada, najvyššia inštitúcia súdnej moci v krajine, schválila vo štvrtok používanie tzv. covidových pasov, ktorými sa Francúzi budú musieť preukázať pri vstupe do reštaurácií, kaviarní, vlakov či lietadiel, aby dokázali, že sú zaočkovaní proti koronavírusu alebo majú negatívny výsledok testu.



Nový zákon, ktorý nariaďuje používanie covidpasov, prijali koncom júla obe komory parlamentu. Obyvatelia krajiny takýto preukaz získajú, keď predložia doklad o úplnej zaočkovanosti schválenými vakcínami, potvrdenie o prekonaní nákazy koronavírusom alebo negatívny výsledok testu. Legislatíva zároveň všetkým zdravotníckym pracovníkom nariaďuje povinné očkovanie, čo je tiež vnímané ako kontroverzné opatrenie.



Tieto opatrenia, ktoré v polovici júla ohlásil prezident Emmanuel Macron - v snahe spomaliť šírenie koronavírusového variantu delta a ochrániť nemocnice pred ďalšou vlnou pandémie -, majú do platnosti vstúpiť na budúci týždeň.



Francúzsko aktuálne čelí už štvrtej vlne pandémie. Sedemdňová incidencia (počet prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov za posledný týždeň) je tam približne na hodnote 225.