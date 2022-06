Desaťtisíce Gruzíncov v uliciach žiadali členstvo krajiny v EÚ

Tbilisi 20. júna (TASR) - Desaťtisíce Gruzíncov vyšli v pondelok do ulíc, aby vyjadrili podporu členstvu svojej krajiny v Európskej únii. Demonštrácia sa odohrala len niekoľko dní po tom, ako Európska komisia (EK) odporučila odložiť kandidatúru Tbilisi. TASR o tom informovala na základe informácií od agentúry AFP.



Odhadom 60.000 demonštrantov, ktorí mávali vlajkami Gruzínska a Európskej únie, sa v pondelok večer zhromaždilo pred gruzínskym parlamentom. Akcia mala názov "Pochod za Európu".



Demonštráciu iniciovali tamojšie popredné prodemokratické skupiny a podporili ju všetky opozičné strany, aby "preukázali oddanosť gruzínskeho ľudu jeho európskej voľbe" a západným hodnotám.



"Európa je historickou voľbou a túžbou Gruzíncov, pre ktorú sa obetovali všetky generácie," uviedli organizátori zhromaždenia na sociálnej sieti Facebook.



"Sloboda, mier, ekonomická udržateľnosť, ochrana ľudských práv a spravodlivosť sú hodnoty, ktoré nás všetkých spájajú a ktoré by garantovala integrácia do Európskej únie," píše sa ďalej vo vyhlásení.



Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová pochod podporila a vyzvala občanov, aby sa na ňom zúčastnili.



"Chcem pozdraviť všetkých, ktorí sa dnes plánujú zhromaždiť na demonštrácii... V tento historický deň sa musíme zmobilizovať pre našu krajinu. Naším odkazom je, že chceme európske Gruzínsko," vyhlásila Zurabišviliová v televíznom prejave pred začiatkom pochodu.



Členovia EK v piatok pod vedením svojej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej hlasovali za udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine a Moldavsku. Gruzínsko musí podľa šéfky eurokomisie jasne potvrdiť svoje európske smerovanie a odhodlanie na reformy, preto EK navrhuje tejto krajine poskytnúť európsku perspektívu a až v neskoršom posúdení sa vrátiť k rozhodnutiu, či si zaslúži aj kandidátsky štatút.



"Dvere sú otvorené," uviedla v súvislosti s Gruzínskom von der Leyenová. "Čím skôr uvidíme výsledky, tým skôr sa veci pohnú," dodala.