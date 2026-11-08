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Desaťtisíce Holanďanov vyšli do ulíc, aby podporili Palestínčanov
Na podobnej demonštrácii sa v septembri zúčastnil aj súčasný holandský premiér Rob Jetten ešte v pozícii kandidáta do parlamentu.
Autor TASR
Amsterdam 8. novembra (TASR) - Okolo 20.000 Holanďanov v nedeľu vyšlo do ulíc Amsterdamu, kde upozornili na pokračujúce útoky na Palestínčanov v Pásme Gazy a vyzvali na „ukončenie genocídy“. Holandskej vláde odkázali, aby nespolupracovala s Izraelom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
V Pásme Gazy už viac ako rok platí krehké prímerie, avšak Izrael tam napriek tomu naďalej podniká útoky, pri ktorých už prišlo o život najmenej 1400 ľudí. Napätie zároveň eskaluje na okupovanom Západnom brehu Jordánu, kde izraelskí osadníci napádajú Palestínčanov.
Holandsko na rozdiel od Francúzska, Belgicka, Británie a ďalších západoeurópskych štátov neuznalo Palestínu. Na konci septembra však holandská vláda zaviedla zákaz dovozu výrobkov z izraelských osád na okupovaných palestínskych územiach, ktoré sú podľa medzinárodného práva považované za nelegálne. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v reakcii na to zrušil akreditáciu holandských diplomatov.
Účastník nedeľného protestu Mike van Dongen sa pre agentúru AP vyjadril kriticky k postoju holandskej vlády. „Myslím, že nerobia vôbec nič. Neodvážia sa podniknúť žiadne vážne kroky,“ skonštatoval.
„Prestaňte posielať zbrane do Izraela,“ povedal agentúre AFP jeden z demonštrantov, 33-ročný inžinier robotiky Steven Eisinger, pôvodom zo Spojených štátov. „Sám som Žid, mám rodinu v Izraeli, a chcel som vyjadriť, že podporujem Palestínu a som proti genocíde,“ deklaroval.
Na podobnej demonštrácii sa v septembri zúčastnil aj súčasný holandský premiér Rob Jetten ešte v pozícii kandidáta do parlamentu. V piatok novinárom povedal, že v súčasnosti by jeho účasť na pochode nebola vhodná.
„Každý deň a každý týždeň robíme, čo je v našich silách, aby sme zmiernili tú strašnú situáciu, ktorá tam panuje,“ povedal Jetten na pravidelnej tlačovej konferencii. Vláda podľa neho vyvíja politický a diplomatický tlak na Izrael, aby dodržiaval svoje dohody týkajúce sa Gazy. Zároveň tlačí aj na militantné hnutie Hamas a ďalšie palestínske organizácie, ktoré naďalej vykonávajú „rôzne operácie ohrozujúce bezpečnosť bežných Izraelčanov“.
V Pásme Gazy už viac ako rok platí krehké prímerie, avšak Izrael tam napriek tomu naďalej podniká útoky, pri ktorých už prišlo o život najmenej 1400 ľudí. Napätie zároveň eskaluje na okupovanom Západnom brehu Jordánu, kde izraelskí osadníci napádajú Palestínčanov.
Holandsko na rozdiel od Francúzska, Belgicka, Británie a ďalších západoeurópskych štátov neuznalo Palestínu. Na konci septembra však holandská vláda zaviedla zákaz dovozu výrobkov z izraelských osád na okupovaných palestínskych územiach, ktoré sú podľa medzinárodného práva považované za nelegálne. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v reakcii na to zrušil akreditáciu holandských diplomatov.
Účastník nedeľného protestu Mike van Dongen sa pre agentúru AP vyjadril kriticky k postoju holandskej vlády. „Myslím, že nerobia vôbec nič. Neodvážia sa podniknúť žiadne vážne kroky,“ skonštatoval.
„Prestaňte posielať zbrane do Izraela,“ povedal agentúre AFP jeden z demonštrantov, 33-ročný inžinier robotiky Steven Eisinger, pôvodom zo Spojených štátov. „Sám som Žid, mám rodinu v Izraeli, a chcel som vyjadriť, že podporujem Palestínu a som proti genocíde,“ deklaroval.
Na podobnej demonštrácii sa v septembri zúčastnil aj súčasný holandský premiér Rob Jetten ešte v pozícii kandidáta do parlamentu. V piatok novinárom povedal, že v súčasnosti by jeho účasť na pochode nebola vhodná.
„Každý deň a každý týždeň robíme, čo je v našich silách, aby sme zmiernili tú strašnú situáciu, ktorá tam panuje,“ povedal Jetten na pravidelnej tlačovej konferencii. Vláda podľa neho vyvíja politický a diplomatický tlak na Izrael, aby dodržiaval svoje dohody týkajúce sa Gazy. Zároveň tlačí aj na militantné hnutie Hamas a ďalšie palestínske organizácie, ktoré naďalej vykonávajú „rôzne operácie ohrozujúce bezpečnosť bežných Izraelčanov“.