Desaťtisíce indických roľníkov s traktormi protestovali proti reformám

Naí Dillí 26. januára (TASR) - Desaťtisíce roľníkov s traktormi protestovali v utorok v indickom hlavnom meste Naí Dillí proti poľnohospodárskym reformám. Niektorí prerazili policajné barikády, informovali agentúry AP a AFP.



Polícia už predtým zablokovala väčšinu vstupných ciest do mesta. Neskôr však musela proti roľníkom použiť slzotvorný plyn a obušky.



V Indii majú v utorok štátny sviatok - Deň republiky. Úrady roľníkom zhromaždenie s traktormi povolili pod podmienkou, že počkajú na ukončenie prehliadky pri príležitosti Dňa republiky. Protestujúci farmári však za bariéry na viacerých miestach prenikli.



Niektorým protestujúcim sa podarilo dostať na miesto vzdialené tri kilometre od prehliadky, na ktorej sa zúčastnil aj indický premiér Nárendra Módí a ďalší členovia vlády. Premiéra previezli do jeho rezidencie predtým, ako sa dostal do kontaktu s farmármi, píše AFP.



Tisíce roľníkov od novembra táboria na predmestiach Naí Dillí a vyjadrujú nespokojnosť s novými zákonmi.



Zástupcovia odborov tvrdia, že zákony súkromným konzorciám umožnia pod svoju kontrolu odvetvie poľnohospodárstva.



Reformy podľa vlády podporia príjmy vo vidieckych oblastiach. Farmárov podľa vlády ovplyvnili opozičné politické strany. Patovú situáciu nevyriešili ani rozhovory medzi zväzmi poľnohospodárov a vládou.