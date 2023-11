Desaťtisíce Izraelčanov žiadali prepustenie všetkých rukojemníkov

Tel Aviv 25. novembra (TASR) - Desaťtisíce Izraelčanov demonštrovali v sobotu večer v Tel Avive za prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých militanti z Hamasu odvliekli do Gazy počas útoku na Izrael zo 7. októbra. Od útoku uplynulo už 50 dní, píše agentúra DPA.



"Nezvíťazíme, kým nebude prepustený posledný rukojemník," znel nápis na jednom z bannerov, ktoré niesli demonštranti v centre Tel Avivu. Organizátori odhadli počet zhromaždených na približne 100.000.



Podobná demonštrácia prebehla aj v Jeruzaleme.



Hamas v piatok počas prvého dňa štvordňového prímeria s Izraelom prepustil prvých 24 z približne 240 rukojemníkov, ktorých zadržiava v Pásme Gazy od 7. októbra. Medzi prepustenými bolo 13 Izraelčanov, desať občanov Thajska a jeden Filipínec. Izrael výmenou za to prepustil z väzníc 39 Palestínčanov.



Ešte v priebehu sobotňajšieho večera sa očakáva, že Hamas odovzdá Červenému krížu 13 izraelských rukojemníkov a sedem cudzincov výmenou za 39 Palestínčanov väznených v Izraeli. Prepustenie druhej skupiny rukojemníkov vopred avizované na sobotu bolo na niekoľko hodín odložené po tom, ako Hamas obvinil Izrael, že nedodržal všetky podmienky dohody o prímerí. Izraelská strana porušenie podmienok poprela.



Vďaka úsiliu katarských a egyptských vyjednávačov však islamisti napokon prisľúbili, že druhá skupina izraelských rukojemníkov bude napokon predsa len prepustená v priebehu sobotňajšieho večera. Údajne sa tak stalo výmenou za prísľub, že Izrael dodrží všetky podmienky dohody.



Izraelskí predstavitelia podľa správ tamojších médií pohrozili, že prímerie prestane platiť, ak nebude druhá skupina rukojemníkov prepustená do polnoci miestneho času (sobota 23.00 h SEČ), píše DPA.