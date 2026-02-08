< sekcia Zahraničie
Desaťtisíce ľudí evakuovali kvôli silným dažďom
Autor TASR
Rabat 8. februára (TASR) - Po niekoľkých dňoch silných dažďov v Maroku bezpečnostné zložky evakuujú desaťtisíce ľudí, napísala v nedeľu tamojšia tlačová agentúra MAP. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Nepriaznivé počasie v severných provinciách Maroka postihlo viac ako 154.000 ľudí, citovala v piatok agentúra MAP vyhlásenie ministerstva vnútra. Najviac zasiahnutými sú regióny severovýchodne od hlavného mesta Rabat. Prístup k viacerým dedinám v tejto oblasti bol odrezaný po tom, čo sa tamojšia rieka Sebú vyliala zo svojho koryta.
Silné dažde a povodne si v Maroku v decembri vyžiadali 37 životov. Lejakom predchádzalo dlhé obdobie sucha s veľmi malým množstvom zrážok.
