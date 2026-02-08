Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. február 2026Meniny má Zoja
< sekcia Zahraničie

Desaťtisíce ľudí evakuovali kvôli silným dažďom

.
Ilustračná snímka. Foto: Prezídium hasičského a záchranného zboru

Silné dažde a povodne si v Maroku v decembri vyžiadali 37 životov.

Autor TASR
Rabat 8. februára (TASR) - Po niekoľkých dňoch silných dažďov v Maroku bezpečnostné zložky evakuujú desaťtisíce ľudí, napísala v nedeľu tamojšia tlačová agentúra MAP. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Nepriaznivé počasie v severných provinciách Maroka postihlo viac ako 154.000 ľudí, citovala v piatok agentúra MAP vyhlásenie ministerstva vnútra. Najviac zasiahnutými sú regióny severovýchodne od hlavného mesta Rabat. Prístup k viacerým dedinám v tejto oblasti bol odrezaný po tom, čo sa tamojšia rieka Sebú vyliala zo svojho koryta.

Silné dažde a povodne si v Maroku v decembri vyžiadali 37 životov. Lejakom predchádzalo dlhé obdobie sucha s veľmi malým množstvom zrážok.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Nedeľa 8. februára

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

OTESTUJTE SA: Mysleli ste si, že je to pravda? Omyl!