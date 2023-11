Desaťtisíce ľudí na pochode v Londýne žiadali trvalé prímerie v Gaze

Londýn 25. novembra (TASR) - Desaťtisíce ľudí vyšli v sobotu do ulíc Londýna demonštrovať za trvalé prímerie v Pásme Gazy. Rozsiahly propalestínsky pochod sa konal počas druhého dňa štvordňového prímeria v tejto palestínskej enkláve, na ktorom sa dohodli Izrael s palestínskym militantným hnutím Hamas, píše TASR podľa agentúry AFP.



"Okupácia sa musí skončiť. Potrebujeme úplné prímerie, nie štvordňové prímerie," povedal AFP jeden z účastníkov. Demonštranti pochodovali centrom Londýna k budove parlamentu vo Westminsteri, pričom niesli propalestínske transparenty a skandovali obdobné heslá.



Na priebeh akcie, ktorá sa zaobišla bez násilných incidentov, dohliadalo približne 1500 policajtov, z ktorých zhruba 500 bolo povolaných z oblastí mimo Londýna. "Prišli sme prejaviť solidaritu a tiež povedať Palestínčanom, že nie sú sami, myslíme na nich a neprestaneme, kým nebudú slobodní," uviedla 25-ročná študentka Leila.



Polícia informovala, že ešte pred začiatkom protestu zadržala jedného demonštranta, a to pre podozrenie z podnecovania k rasovému násiliu. Niesol totiž plagát s nacistickými symbolmi.



Od bezprecedentných útokov Hamasu na Izrael zo 7. októbra a následnej odvete zo strany izraelských síl zadržala londýnska Metropolitná polícia pre údajné zločiny z nenávisti už stovky ľudí. Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomína, že prejavovanie podpory Hamasu je v Británii, kde je táto organizácia klasifikovaná ako teroristická, brané za trestný čin.



Štvordňové prímerie v Pásme Gazy začalo platiť v piatok ráno. Hamas počas prvého dňa prepustil prvých 24 z približne 240 rukojemníkov, ktorých zadržiava v Pásme Gazy od útoku na Izrael. Katar, ktorý výmenu pomohol sprostredkovať, oznámil, že medzi prepustenými bolo 13 Izraelčanov, desať občanov Thajska a jeden Filipínec. Izrael na oplátku prepustil 39 Palestínčanov.



V sobotu večer by malo dôjsť k ďalšej várke prepúšťaní rukojemníkov. Hamas síce najskôr oznámil, že plánované prepustenie druhej skupiny rukojemníkov odkladá, pokým Izrael "nesplní podmienky dohody" o prímerí. Neskôr však ohlásil, že k výmene v sobotu večer predsa len pristúpi. Egyptskí a katarskí vyjednávači medzičasom informovali, že Hamas by mal v sobotu večer prepustiť 13 Izraelčanov a sedem cudzincov, výmenou za prepustenie 39 väznených Palestínčanov.