Desaťtisíce ľudí prešli Prahou v pochode Prague Pride

Praha 12. augusta (TASR) - Desaťtisíce ľudí prešli v sobotu centrom českého hlavného mesta v pochode hrdosti Prague Pride. Na jeho čele stáli aj niektorí členovia vlády. Každoročne ide o vrchol týždenného festivalu na podporu LGBT+ ľudí. Témou dvanásteho ročníka sú tradície, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa odhadov polície sa do pochodu zapojilo okolo 60.000 ľudí, čo je rovnaký počet ako vlani. Na bezpečnosť počas sprievodu dozerali desiatky policajtov aj členov antikonfliktného tímu, zhora ho sledovali vrtuľníky. Akcia sa zaobišla bez problémov.



Účastníci si tiež pripomenuli obete útoku v bratislavskom bare Tepláreň, ktorý sa stal vlani v októbri. "Myslíme na vás a nezabúdame na vás," povedal v úvode moderátor.



Sprievod vyrazil približne pol hodinu po 12.00 h z dolnej časti Václavského námestia, odkiaľ cez ulicu Na Příkopech prešiel Staromestským námestím, Parížskou ulicou až do Letenských sadov. Tam podľa organizátorov čaká účastníkov bohatý program až do večera. Festival sa skončí v nedeľu.



Už od pondelka však mohli ľudia zavítať na rôzne prednášky, besedy, workshopy či koncerty na Střelecký ostrov, kde každoročne počas festivalu vzniká takzvaná Pride Village. Festival sa však odohráva na siedmich rôznych miestach.



Ako hlavnú tému 12. ročníka festivalu zvolili organizátori tradície. "Pride je tradičnejší, než si možno myslíte! Mnoho tradícií, ktoré pôsobia, že tu boli vždy, vznikli nedávno. Na rozdiel od LGBT+ ľudí - my sme tu od počiatku vekov," píšu na svojej webstránke. Pride je podľa ich slov tradícia reprezentovaná dúhovými vlajkami, masou ľudí v uliciach, štýlom oblečenia, symbolmi a vizualitou.



V čele tohtoročného sprievodu sa objavili aj niektorí členovia vlády, napríklad minister vnútra Vít Rakušan, minister zahraničných vecí Jan Lipavský či minister pre miestny rozvoj Ivan Bartoš. "Žijeme v tolerantnej krajine. Pre väčšinu z nás nie je odlišnosť druhých dôvodom na predsudky alebo diskrimináciu. Dúfam, že tento postoj väčšiny Čechov a Češiek vypočuje aj väčšina v snemovni," napísal krátko po skončení pochodu Rakušan na sociálnej sieti X. Dodal, že dúfa v to, že poslanci uzákonia možnosť manželstva aj pre homosexuálne páry.



Návrh zákona o takzvanom manželstve pre všetkých prešiel v snemovni prvým čítaním na konci júna. Rovnako však prešiel aj protinávrh o zakotvení manželstva ako zväzku muža a ženy do českej ústavy.







