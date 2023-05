Desaťtisíce ľudí v Belehrade zablokovali dopravu na moste

Belehrad 12. mája (TASR) - Desaťtisíce ľudí v piatok vyšli do ulíc srbskej metropoly Belehrad a zablokovali kľúčový most, aby vyjadrili nespokojnosť s vládou prezidenta Aleksandra Vučiča po dvoch masových streľbách, ktoré si začiatkom mesiaca vyžiadali 17 obetí. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Účastníci sa zhromaždili pred budovou parlamentu, neskôr sa presunuli k sídlu vlády a k cestnému mostu ponad rieku Sáva. Tam spôsobili blokádu dopravy. Niesli transparent s nápisom "Srbsko proti násiliu". Polícia nezasiahla.



Provládne médiá blokádu mosta kritizovali. Opozičný politik Srdjan Milivojevič však pre televíznu stanicu N1 povedal, že ide o boj o prežitie. "Ak prezident nerozumie svojim občanom, je na čase, aby odstúpil," povedal.



Vučič pred začiatkom protestov povedal, že sú v podstate násilím v politike a obťažovaním občanov. Polícia by však podľa jeho slov nemala zasiahnuť, pokiaľ by neboli ohrozené ľudské životy.



"Čo im dáva právo blokovať normálne životy iných ľudí," povedal prezident. Ten obviňuje opozičných lídrov, že zneužívajú tragédiu po streľbách, ktoré otriasli krajinou a viedli k požiadavkám na zmenu.



Tisíce ľudí sa v srbskej metropole zhromaždili aj v pondelok (9. mája). Požadovali zvýšenie bezpečnosti, zákaz násilného obsahu v médiách a odstúpenie niektorých vládnych predstaviteľov. Demonštrácie sa konali aj v iných mestách krajiny.



K prvej streľbe došlo 3. mája na základnej škole v Belehrade. Trinásťročný útočník tam zastrelil školského strážnika a osem spolužiakov – sedem dievčat a jedného chlapca. O deň neskôr 21-ročný strelec zabil pri meste Mladenovac osem ľudí.