< sekcia Zahraničie
Desaťtisíce ľudí v Izraeli demonštrovali za návrat 13 rukojemníkov
Hamas pozostatky zosnulých zajatcov vracia postupne, pričom tvrdí, že nevie, kde sa všetky telá vo vojnou zničenej palestínskej enkláve nachádzajú, takže ich odovzdanie istý čas potrvá.
Autor TASR
Tel Aviv 26. októbra (TASR) - Desaťtisíce ľudí v Izraeli v sobotu večer demonštrovali za návrat tiel 13 rukojemníkov, ktoré sú stále v Pásme Gazy, a protestovali proti vláde premiéra Benjamina Netanjahua. Najväčšie zo zhromaždení, ktoré organizovalo Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb, sa konalo v centre Tel Avivu, ďalšie prebehli v Haife či Jeruzaleme. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Na základe prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, platného od 10. októbra a sprostredkovaného Spojenými štátmi, militanti prepustili 20 živých rukojemníkov a vrátili pozostatky 15 z 28 mŕtvych rukojemníkov.
Hamas pozostatky zosnulých zajatcov vracia postupne, pričom tvrdí, že nevie, kde sa všetky telá vo vojnou zničenej palestínskej enkláve nachádzajú, takže ich odovzdanie istý čas potrvá.
Hlavné sobotňajšie zhromaždenie sa uskutočnilo na Námestí rukojemníkov v Tel Avive, kde sa davu prihovorili príbuzní vrátených živých a zosnulých rukojemníkov, ako aj rodinní príslušníci tých, ktorých telá naďalej zostávajú v Pásme Gazy.
Alon Nimrodi, ktorý nedávno pochoval svojho syna Tamira, vyzval Izrael, aby uvalil všetky možné sankcie na Hamas, ktorý podľa neho opakovane porušuje dohodu o prímerí, a aby od militantného hnutia požadoval úplné splnenie jej prvej klauzuly - návrat všetkých rukojemníkov.
Podľa izraelského denníka Haarec sa demonštranti vyslovili aj za vykonanie štátneho vyšetrovania útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili približne 1200 ľudí a 250 ďalších uniesli do Gazy ako rukojemníkov.
Izraelská vláda zriadiť takúto vyšetrovaciu komisiu odmieta. Kritici podľa DPA obviňujú Netanjahua a jeho pravicovú vládnu koalíciu, že nepreberajú osobnú zodpovednosť za politické a vojenské zlyhania, ktoré viedli k útoku Hamasu.
Na základe prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, platného od 10. októbra a sprostredkovaného Spojenými štátmi, militanti prepustili 20 živých rukojemníkov a vrátili pozostatky 15 z 28 mŕtvych rukojemníkov.
Hamas pozostatky zosnulých zajatcov vracia postupne, pričom tvrdí, že nevie, kde sa všetky telá vo vojnou zničenej palestínskej enkláve nachádzajú, takže ich odovzdanie istý čas potrvá.
Hlavné sobotňajšie zhromaždenie sa uskutočnilo na Námestí rukojemníkov v Tel Avive, kde sa davu prihovorili príbuzní vrátených živých a zosnulých rukojemníkov, ako aj rodinní príslušníci tých, ktorých telá naďalej zostávajú v Pásme Gazy.
Alon Nimrodi, ktorý nedávno pochoval svojho syna Tamira, vyzval Izrael, aby uvalil všetky možné sankcie na Hamas, ktorý podľa neho opakovane porušuje dohodu o prímerí, a aby od militantného hnutia požadoval úplné splnenie jej prvej klauzuly - návrat všetkých rukojemníkov.
Podľa izraelského denníka Haarec sa demonštranti vyslovili aj za vykonanie štátneho vyšetrovania útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili približne 1200 ľudí a 250 ďalších uniesli do Gazy ako rukojemníkov.
Izraelská vláda zriadiť takúto vyšetrovaciu komisiu odmieta. Kritici podľa DPA obviňujú Netanjahua a jeho pravicovú vládnu koalíciu, že nepreberajú osobnú zodpovednosť za politické a vojenské zlyhania, ktoré viedli k útoku Hamasu.