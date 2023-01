Desaťtisíce ľudí v Izraeli opäť protestovali proti Netanjahuovej vláde

Tel Aviv 21. januára (TASR) — Desaťtisíce ľudí opäť — tretiu sobotu v rade — protestovali na viacerých miestach v centre izraelského mesta Tel Aviv proti novej vláde premiéra Benjamina Netanjahua. Informovala o tom agentúra DPA.



Protestujúci si na doteraz najmasovejšiu demonštráciu priniesli izraelské vlajky a plagáty s heslami ako "Zabráňte koncu demokracie" alebo fotografie Netanjahua s nápisom "Zločinec". Na zhromaždení sa zúčastnil aj expremiér Jair Lapid.



Demonštrácie boli ohlásené aj v mestách Jeruzalem, Haifa a Beerševa.



Protesty sú zamerané predovšetkým proti zámeru vlády cielene oslabiť súdny systém krajiny. Podľa plánov ministra spravodlivosti Jariva Levina by napríklad väčšina poslancov mohla schváliť aj taký zákon, ktorý by najvyšší súd označil za protiústavný. Levin chce zmeniť aj zloženie grémia, ktoré sudcov vymenúva. Tieto zmeny by mohli vyhovovať aj Netanjahuovi, obvinenému z korupcie.



Najnovšie protesty podporilo stredajšie rozhodnutie najvyššieho súdu, podľa ktorého by minister vnútra a zdravotníctva Arie Deri nemal zostať vo funkcii, pretože bol opakovane odsúdený za rôzne trestné činy. Sudcovia tiež pripomenuli, že Deri vlani počas procesu týkajúceho sa daňových deliktov ubezpečil, že sa stiahne z politiky.



Nová koalícia špeciálne upravila zákon, aby sa Deri, šéf ultraortodoxnej strany Šas, ktorý pôsobil aj v predchádzajúcich Netanjahuových vládach, aj napriek tomu mohol stať ministrom.



Netanjahu sa k verdiktu zatiaľ oficiálne nevyjadril.



Podľa zástancov plánovanej reformy súdnictva jej opodstatnenosť potvrdzuje aj spomínaný rozsudok proti Derimu. Najvyšší súd obviňujú z nadmerného zasahovania do politických rozhodnutí.