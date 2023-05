Desaťtisíce ľudí v Izraeli pokračovali v protestoch proti vláde

Tel Aviv 20. mája (TASR) – Na protest proti pravicovo-náboženskej vláde premiéra Benjamina Netanjahua a jej legislatívnym plánom vyšli v sobotu do ulíc v Izraeli znova desaťtisíce ľudí. Informovala o tom agentúra DPA, od ktorej TASR správu prevzala.



Demonštranti sa večer zhromaždili vo viacerých väčších mestách. V Tel Avive niesli transparenty s heslami ako "Zastavte ju", "Izrael nie je Irán" či "Drancujúca vláda". Podľa organizátorov sa len v tomto meste na proteste zúčastnilo viac ako 130.000 ľudí.



Po celom Izraeli sa konajú demonštrácie proti vládou plánovanej reforme súdnictva pravidelne už niekoľko mesiacov. Tento týždeň bolo terčom protestujúcich aj nové rozdelenie štátnych financií. Vláda musí do konca mája dosiahnuť schválenie rozpočtu a podľa izraelských médií by mali z jej návrhov, ktoré už prešli finančným výborom, profitovať najmä náboženské koaličné strany.



Organizátori protestov vládu obvinili, že "drancuje štátnu pokladnicu v prospech politickej korupcie". Netanjahu podľa ich vyhlásenia rozdeľuje peniaze daňovníkov svojich spojencom, aby "uľahčil realizáciu diktátorských zákonov", napísala DPA.



Netanjahuova koalícia chce zmenami v justícii obmedziť vplyv najvyššieho súdu krajiny, ktorý obviňuje z prehnaného zasahovania do politických rozhodnutí. Kritici v tom vidia ohrozenie deľby moci a varujú pred štátnou krízou. Premiér schvaľovanie reformy súdnictva v marci pozastavil. Rokovania o kompromise medzi vládou a opozíciou však dosiaľ nepriniesli výsledky.