Desaťtisíce ľudí v Izraeli protestovali proti súdnej reforme vlády

Tel Aviv 2. júla (TASR) – Desaťtisíce ľudí vyšli v sobotu večer opätovne do ulíc v Izraeli, aby protestovali proti spornej vládnej reforme súdnictva. TASR informácie prevzala od agentúry DPa.



Hlavné zhromaždenie sa konalo v Tel Avive, kde demonštranti s izraelskými vlajkami kričali "demokracia". Podľa organizátorov sa na proteste v tomto meste zúčastnilo približne 150.000 ľudí.



Izraelské médiá informovali o ďalších tisícoch v uliciach Jeruzalema, Haify a viacerých ďalších miest.



Premiér Benjamin Netanjahu sa tento týždeň snažil upokojiť verejnosť. Vyhlásil, že "odmietol" časť reformy, ktorá by umožnila parlamentu zrušiť verdikty najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou. Kritici to však nepovažujú za prelom, keďže vládne zámery podľa nich obsahujú aj kontroverznejšie body.



Netanjahuova koalícia chce obmedziť právomoci najvyššieho súdu, ktorý obviňuje z neprimeraného zasahovania do politiky. Podľa kritikov plány vlády ohrozujú demokraciu a môžu vyvolať štátnu krízu.



Protesty proti reforme trvajú už mesiace. Ďalšiu demonštráciu ohlásili na pondelok večer pri letisku Bena Guriona neďaleko Tel Avivu. Organizátori tvrdia, že to nenaruší dopravu v čase dovolenkovej sezóny.