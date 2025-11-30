< sekcia Zahraničie
Desaťtisíce ľudí v Madride požadovali predčasné voľby
Demonštráciu zvolala opozičná Ľudová strana (PP) pod heslom „Mafia alebo demokracia?“.
Autor TASR
Madrid 30. novembra (TASR) - Desaťtisíce ľudí sa v nedeľu zhromaždili v uliciach španielskeho Madridu, aby požadovali rezignáciu socialistického premiéra Pedra Sáncheza a vyhlásenie predčasných parlamentných volieb. Protest sa uskutočnil v čase, keď sa predseda vlády snaží vyrovnať s radom obvinení z korupcie, ktoré sa týkajú jeho rodiny, strany aj administratívy. Informuje o tom TASR podľa správ denníka The Guardian a agentúry DPA.
Demonštráciu zvolala opozičná Ľudová strana (PP) pod heslom „Mafia alebo demokracia?“. Tri dni pred protestom španielsky súd nariadil väzobné stíhanie bývalého ministra dopravy Josého Luisa Ábalosa, niekdajšieho kľúčového spojenca Sáncheza, ktorý je podozrivý z úplatkárstva, zneužívania vplyvu a sprenevery.
PP odhadla účasť na protestoch na asi 80.000 ľudí, zatiaľ čo ministerstvo vnútra uviedlo približne polovicu tohto počtu. Demonštranti niesli španielske vlajky a transparenty s požiadavkou predčasných volieb. Posledný väčší protest proti Sánchezovi sa v hlavnom meste uskutočnil v júni, pripomína DPA.
„Celé Španielsko má dosť korupcie... Dosť tohto úpadku a nezmyslov. Nech konečne odídu – nech odídu a vyhlásia nové voľby, aby občania mohli prehovoriť, hlasovať a rozhodnúť,“ vyhlásil líder PP Alberto Núez Feijóo. Riadny termín parlamentných volieb je naplánovaný na koniec roka 2027.
Sánchez, ktorý sa do funkcie dostal v roku 2018 po hlasovaní o nedôvere, ktoré zosadilo skorumpovanú vládu Mariana Rajoya z PP, sľúbil, že napriek obvineniam voči ľuďom vo svojom okolí bude vo vláde pokračovať, pripomína The Guardian.
