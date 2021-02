Desaťtisíce ľudí v Mjanmarsku protestovali proti vojenskému prevratu

Demonštranti pochodujú okolo radu vojenských vozidiel počas protestu proti vojenskej okupácii v mjanmarskom meste Mandalay 12. februára 2021. Foto: TASR/AP

Rangún 12. februára (TASR) - Protesty proti vojenskému prevratu v Mjanmarsku pokračovali s rovnakou silou aj v piatok, už siedmy deň po sebe, a do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Demonštrácie v najväčšom mjanmarskom meste Rangún prebiehali stále pokojne, protesty v iných častiach krajiny vyústili do potýčok s políciou.Miestne médium Frontier Myanmar uviedlo, že do rôznych pokojných protestov v Rangúne sa zapojilo vyše 100.000 ľudí. Na sociálnych sieťach sa šírili zábery zachytávajúce ďalšie demonštrácie mimo Rangúnu a bolo vidieť, že polícia ich násilne rozháňala.Niekoľko stoviek ľudí sa zišlo pred ruským veľvyslanectvom v Rangúne, kde kritizovali rozhodnutie Moskvy zablokovať rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN odsudzujúcu vojenský prevrat v Mjanmarsku.Toto zhromaždenie nasledovalo po podobnom proteste pred veľvyslanectvom Číny, ktorá takisto zablokovala rezolúciu BR OSN.K prevratu v Mjanmarsku došlo 1. februára, teda v deň, keď sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu, ktorý vzišiel z novembrových volieb. Armáda následne vyhlásila rok trvajúci výnimočný stav a zadržala popredných predstaviteľov civilnej vlády a ďalších politických lídrov. Puč zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov. Vo voľbách drvivo zvíťazila Národná liga za demokraciu (NLD), vedená laureátkou Nobelovej ceny mieru a de facto premiérkou Aun Schan Su Ťij.Armáda po prevrate dosadila "prechodnú" vládu, ktorá bude podľa jej vyhlásení pri moci len do nových volieb.