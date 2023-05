Desaťtisíce ľudí v Moldavsku demonštrovali za členstvo v EÚ

Kišiňov 21. mája (TASR) – Desaťtisíce ľudí sa v nedeľu zhromaždili v metropole Moldavska, aby vyjadrili podporu snahám prozápadnej vlády v Kišiňove o vstup do Európskej únie. Píšu o tom agentúry AFP a Reuters, od ktorých TASR informácie prevzala.



Moldavsko vážne zasiahli dôsledky invázie Ruska na susednú Ukrajinu. Kišiňov vojenské ťaženie Moskvy opakovane odsúdil a vlani požiadal o členstvo v EÚ.



Moldavská prezidentka Maia Sanduová obviňuje Rusko, že sa usiluje sabotovať európsku integráciu jej krajiny podnecovaním protivládnych protestov a propagandou. Moskva zasahovanie do záležitostí Moldavska popiera.



"Moldavsko sa nechce nechať vydierať Kremľom," povedala Sanduová na demonštrácii, ktorú organizovala jej vláda na námestí v centre hlavného mesta. Polícia odhadla počet účastníkov na viac ako 75.000.



"Už nechceme byť na okraji Európy," vyhlásila prezidentka s prísľubom, že Moldavsko sa stane členom EÚ do roku 2030.



Na zhromaždení vystúpila aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, ktorá povedala, že EÚ privíta Moldavsko s "otvorenou náručou a otvoreným srdcom".



"Je to o nás aj o vás – vy prinesiete kúsok Moldavska do Európy a urobíte Európu silnejšou," uviedla Metsolová.



Demonštranti vyzvali moldavských politických lídrov, aby zmenili ústavu tak, že bude konkrétne spomínať európsku orientáciu krajiny.



Líder proruskej opozičnej strany Šor, oligarcha žijúci v exile Ilan Šor, stúpencom na konkurenčných protestoch vo viacerých mestách prostredníctvom videospojenia povedal, že bude presadzovať referendum o zahraničnej politike Moldavska.



Šora, ktorého USA sankcionovali ako agenta ruského vplyvu v Moldavsku, v apríli v neprítomnosti odsúdili na 15 rokov väzenia za účasť na krádeži miliardy dolárov z moldavských bánk v roku 2014.