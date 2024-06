Desaťtisíce ľudí v Nemecku protestovali proti krajnej pravici

Berlín 8. júna (TASR) - Desaťtisíce demonštrantov vyšli v sobotu do ulíc viacerých nemeckých miest a vyzývali občanov, aby vo voľbách do Európskej únie hlasovali proti krajnej pravici. V centre Berlína sa podľa údajov organizátorov zišlo zhruba 30.000 ľudí, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Demonštranti v Berlíne niesli aj transparenty s heslami ako "Stop nenávisti" či "Preč s rasizmom". Niektorí zase v rukách držali jednotlivé písmena spoločne tvoriace slogan "Choďte voliť!" sprevádzaný žltými hviezdami odkazujúcimi na vlajku EÚ. Obdobné demonštrácie s tisíckami účastníkov sa v sobotu konali aj v Stuttgarte, Lipsku, Drážďanoch, Mníchove či Frankfurte nad Mohanom.



Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že protiimigračná krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) by mohla v nedeľu, keď sa budú v Nemecku konať eurovoľby, získať až 15 percent hlasov. Ak by sa tak stalo, bol by to podľa AFP jej doteraz najlepší výsledok, a to aj napriek viacerým škandálom, ktoré v ostatnom období zažíva.



AfD by sa podľa odhadov mohla ocitnúť v eurovoľbách na druhom mieste spolu so Sociálnodemokratickou stranou (SPD) kancelára Olafa Scholza a za blokom kresťanských demokratov CDU/CSU.



V AfD sa v posledných týždňoch odohralo viacero škandálov. Lídrovi kandidátky tejto strany do eurovolieb, europoslancovi Maximilianovi Krahovi, zakázali verejne vystupovať na podujatiach spájaných s eurovoľbami, pretože relativizoval zločiny nacistických jednotiek SS. Na sociálnej sieti X neskôr sám oznámil, že končí aj v predsedníctve strany. Nemecké úrady zároveň nedávno začali vyšetrovať Krahovho asistenta Jiana G. pre podozrenia zo špionáže pre Čínu.



Dvojka kandidátky AfD a poslanec Bundestagu Petr Bystroň sa z kampane tiež stiahol, keď minulý týždeň polícia prehľadala jeho berlínsky byt. V súčasnosti ho vyšetrujú pre podozrenia z prania špinavých peňazí a prijímania úplatkov. Jeho kauza súvisí s proruským portálom Voice of Europe (VoE). Bystroň spájanie s ruskou propagandou a dezinformačnými kampaňami odmieta.



Europarlamentná frakcia Identita a demokracia (ID), združujúca populistické pravicové strany, navyše nedávno vylúčila AfD zo svojich radov. Odôvodnila to tým, že nechce byť spájaná s incidentmi, do ktorých je zapletený Krah.