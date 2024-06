Desaťtisíce ľudí v Paríži protestovali proti krajnej pravici

Paríž 15. júna (TASR) – Desaťtisíce ľudí demonštrovali v sobotu v Paríži a ďalších francúzskych mestách proti krajnej pravici. Protesty zvolané odbormi, študentskými skupinami a ľudskoprávnymi organizáciami boli zamerané voči strane Národné združenie (RN) Marine Le Penovej, ktorá by podľa prieskumov mohla zvíťaziť v blížiacich sa predčasných voľbách. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA, AP a Reuters.



Na miestach protestov nasadili 21.000 policajtov vzhľadom na očakávaných zhruba 350.000 účastníkov celkovo 150 pochodov. Polícia uviedla, že v hlavnom meste prišlo napriek daždivému a veternému počasiu demonštrovať 75.000 ľudí. V celom Francúzsku odhadla počet účastníkov na 217.000.



Odborový zväz CGT tvrdil, že Parížom pochodovalo 250.000 ľudí a v celej krajine demonštrovalo 640.000 ľudí. Parížska polícia hlásila sedem zadržaných osôb. Podľa médií došlo počas viacerých protestných pochodov k poškodzovaniu majetku a konfrontáciám demonštrantov s policajtmi. Demonštrácie sa majú konať aj v nedeľu.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil predčasné voľby po neúspechu svojho centristického tábora v minulotýždňových voľbách do Európskeho parlamentu. Hlasovanie sa uskutoční v dvoch kolách 30. júna a 7. júla.



Prvá séria prieskumov ukázala, že RN by mohla v týchto voľbách zvíťaziť a byť schopná zostavovať budúcu vládu. V najmenej dvoch prieskumoch bola s miernym odstupom druhá ľavicová volebná aliancia Nový ľudový front, a to pred Macronovými centristami.