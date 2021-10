Desaťtisíce ľudí žiadalo prepustenie Saakašviliho

Tbilisi 14. októbra (TASR) - Desaťtisíce ľudí v gruzínskej metropole Tbilisi vo štvrtok protestovali a žiadali prepustenie bývalého prezidenta a lídra opozície Michaila Saakašviliho, informovali agentúry AFP a TASS.



Protest zorganizovala strana Jednotné národné hnutie, ktorú Saakašvili založil. Demonštranti zaplnili celé Námestie slobody v centre mesta a skandovali Saakašviliho prezývku "Miša!".



Saakašviliho právnik na proteste prečítal list, ktorý bývalý gruzínsky prezident adresoval verejnosti. V liste vyzval protestujúcich, aby "zničili" vládu spojenú s vplyvným podnikateľom a bývalým gruzínskym premiérom Bidzinom Ivanišvilim, ktorý založil vládnucu stranu Gruzínsky sen. Saakašvili vyzval ľud, aby sa mobilizoval proti Ivanišvilimu, o ktorom sa verí, že krajinu v skutočnosti riadi.



Na proteste vystúpila aj ukrajinská politička a bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková, ktorá vyjadrila Saakašvilimu svoju podporu a žiadala jeho prepustenie.



Podporiť Saakašviliho prišli ľudia z celého Gruzínska všetkých vekových kategórií. V dave sa podľa agentúry RIA Novosti nachádzali aj deti. Časť demonštrantov držala zástavy rôznych krajín – Gruzínska, Ukrajiny, Azerbajdžanu či Európskej únia alebo USA.



Na námestí stálo aj niekoľko vozidiel prvej pomoci a policajných áut. Polícia však zatiaľ nebola nútená proti protestujúcim zasiahnuť. Uzavrela však priľahlé cestné komunikácie. Ľudia sa tak na námestie mohli dostať iba pešo.



Saakašviliho, ktorý niekoľko rokov žil na Ukrajine, zadržala gruzínska polícia 1. októbra po tom, ako sa do Gruzínska vrátil na voľby do orgánov miestnej samosprávy. V súčasnosti sa nachádza vo väzení v meste Rustavi a od svojho zadržania drží hladovku.



Saakašvili bol gruzínskym prezidentom od roku 2004 do roku 2013 a do zahraničia odišiel niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia. Následne ho v neprítomnosti odsúdili na tri roky väzenia za zneužitie právomocí. Bývalý prezident navyše čelí aj ďalším obvineniam.