Desaťtisíce ľudí žiadali v Tbilisi členstvo krajiny v Európskej únii

Tbilisi 25. júna (TASR) - Približne 120.000 ľudí demonštrovalo v piatok večer v Gruzínsku za vstup tejto juhokaukazskej republiky do EÚ. Na proteste pred parlamentom v hlavnom meste Tbilisi žiadali aj rezignáciu premiéra Irakliho Garibašviliho, ktorého vláda podľa nich neurobila dosť pre to, aby sa Gruzínsko stalo kandidátom na členstvo v EÚ. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Demonštranti o protestov žiadali vytvorenie dočasnej vlády. "My, ľud Gruzínska, požadujeme odstúpenie Irakliho Garibašviliho a vytvorenie novej vlády, ktorá vykoná všetky reformy požadované EÚ," uviedol jeden z organizátorov zhromaždenia. "Dávame vláde týždeň na splnenie požiadaviek," pokračoval, zatiaľ čo demonštranti skandovali "odstúpte".



"Ak vláda nechce počuť vôľu gruzínskeho ľudu, ... ukážeme jej hnev gruzínskeho ľudu, aký ešte nikdy nevidela," vyhlásil na proteste jeden z rečníkov.



Organizátori ohlásili ďalšie masové zhromaždenie na 3. júla, ktoré sa skončí až vtedy, "keď bude odstránená vláda oligarchov". Je to narážka na expremiéra Bidzinu Ivanišviliho, ktorý je najbohatším mužom Gruzínska a je považovaný za silného muža v zákulisí vládnucej strany Gruzínsky sen, hoci sa oficiálne stiahol z politiky.



K demonštrantom sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Sme slobodní ľudia, slobodné krajiny a vždy zostaneme slobodní. Ukrajina pomôže Gruzínsku nájsť cestu do Európy," povedal za potlesku davu.



Masové protesty za členstvo Gruzínska v EÚ sa v krajine konali aj 20. júna.



Na štvrtkovom summite EÚ získali Ukrajina a Moldavsko štatút kandidátskych krajín na vstup do EÚ. Gruzínsku poskytla EÚ európsku perspektívu, na udelenie štatútu kandidátskej krajiny však ešte musí uskutočniť množstvo reforiem. Garibašvili povedal, že jeho vláda chce splniť požiadavky EÚ včas.