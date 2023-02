Desaťtisíce Mexičanov protestovali proti kontroverznej reforme

Mexiko 27. februára (TASR) - Desaťtisíce ľudí zaplnili v nedeľu námestie v hlavnom meste Mexika na protest proti volebnej reforme, ktorú presadzuje ľavicový prezident Andrés Manuel López Obrador. Podľa kritikov táto reforma ohrozuje fungovanie mexickej demokracie pred budúcoročnými prezidentskými voľbami, informujú agentúry AFP a AP.



Demonštranti zaplnili nielen hlavné námestie Zócalo, na ktoré sa podľa odhadov zmestí takmer 100.000 ľudí, ale aj okolité ulice. Masové protesty pod heslom "Ruky pred od môjho hlasovania", ktoré spoločne zorganizovali politické aj občianske subjekty, sa konali aj v ďalších mexických mestách.



Kontroverzne vnímanú reformu, ktorá obmedzuje výdavky na fungovanie Národného volebného inštitútu (INE), už schválil mexický Kongres ovládaný vládnucou stranou a k vstupu do platnosti jej chýba už len podpis prezidenta.



INE je nezávislá verejná inštitúcia, ktorá má na starosti organizovanie a monitorovanie prezidentských, parlamentných a iných volieb, a ktorá dozerá na ich regulárny priebeh.



Prezidentom iniciované zmeny výrazne obmedzia počet a zamestnancov INE a jej regionálnych pobočiek. To podľa kritikov významne oslabí kapacity tejto inštitúcie monitorovať volebný proces a sankcionovať politikov porušujúcich platné pravidlá.



López Obrador chcel pôvodne zaviesť ešte radikálnejšie reformy. Svoje návrhy však zmiernil po vlne masových protestov z vlaňajšej jesene.



Prezident tvrdí, že INE míňa príliš veľa peňazí, ktoré by sa namiesto toho mohli využiť v prospech chudobných. Podľa vlastných slov chce tiež zlepšiť fungovanie volebného systému a zabrániť jeho zneužívaniu. Protesty proti nemu podľa neho organizujú pod zámienkou ochrany demokracie skorumpované vrstvy, ktoré si chcú uzurpovať politickú moc v krajine.



Mexická opozícia avizovala, že ak zákon o volebnej reforme vstúpi do platnosti, napadne ho na najvyššom súd