Desaťtisíce žien demonštrovali v USA za právo na interrupciu

Washington 3. októbra (TASR) - Desaťtisíce žien pochodovali v sobotu v mestách po celých Spojených štátoch, aby protestovali proti zákonom, ktoré obmedzujú ich právo podstúpiť interrupciu. Informovala o tom agentúra AFP.



Týchto dokopy 660 demonštrácií v krajine vyvolal najmä texaský zákon zakazujúci interrupcie po šiestom týždni tehotenstva, ktorý vstúpil do platnosti 1. septembra. Podobné zákony sprísňujúce interrupcie však Republikánska strana navrhuje vo viacerých štátoch, pripomína agentúra Reuters.



V Washingtone sa zhromaždilo neďaleko Bieleho domu približne 10.000 demonštrantov, odkiaľ následne pochodovali k sídlu najvyššieho súdu USA, ktorý odmietol začiatkom septembra zablokovať spomínaný texaský zákon.



"Ženy sú ľudské bytosti, sme plnoprávni ľudia ...mali by sme mať právo rozhodnúť sa, čo chceme robiť so svojim telom. Bodka," povedala pre AFP účastníčka protestu Laura Bushwitzová, 66-ročná učiteľka na dôchodku.



Demonštrácie sa podľa organizátorov uskutočnili vo všetkých 50 amerických štátoch a zúčastnili sa ich stovky tisícov ľudí.



V pondelok sa Najvyšší súd USA plánuje zaoberať prípadom z Mississippi, v rámci ktorého môže zrušiť svoj verdikt v prípade Roe versus Wade. Tento historický verdikt z roku 1973 garantuje ženám právo podstúpiť interrupciu až do 22., respektíve 24. týždňa tehotenstva.



Ak súd v prípade z Mississippi rozhodne inak, môže nastať situácia, kedy bude môcť každý americký štát prijať vlastný zákon o interrupciách - vrátane ich úplného zákazu.



Predmetný texaský zákon zakazuje interrupcie od tej fázy tehotenstva, keď je možné detegovať ozvy srdca plodu, teda skôr, než mnohé ženy vôbec vedia, že sú tehotné. Zákon pritom nerobí výnimky pri znásilnení alebo inceste, interrupciu umožňuje len ak matke hrozí zdravotné riziko.



Takýto striktný zákon už schválili v desiatich "republikánskych" štátoch, no s výnimkou Texasu v žiadnom z nich doteraz pre súdne spory nenadobudol účinnosť.